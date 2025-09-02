Cận cảnh dàn khí tài hùng hậu diễu binh trong ngày kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Khối xe tăng T-90S và T-62, do xe tăng T90SK chỉ huy dẫn đầu
Hệ thống tên lửa Trường Sơn do Việt Nam tự nghiên cứu sản xuất.
Tổ hợp tên lửa S125-VT
Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 - được trang bị pháo nòng trơn 73 ly, súng phòng không 12 ly 7, súng đại liên 7,62 ly và tên lửa chống tăng B72.
Xe bệ phóng tổ hợp tên lửa Redut-M và Bastion.
Tên lửa chiến lược Scud-B - Hỏa lực mặt đất chiến lược tầm xa, biểu tượng của sức mạnh và ý chí “Quyết chiến - Quyết thắng”.
Khối xe pháo tự hành Su-122, Su-152
Khối xe khí tài của Binh chủng Công binh với các xe cầu AM-50S và MS-20S.
Khối xe pháo, khí tài Phòng không - Không quân
Các UAV do Việt Nam tự sản xuất.
Tác giả: Thái An
Nguồn tin: Báo VOV