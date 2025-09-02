Hai nữ quân nhân có giọng đọc nội lực ấn tượng trong lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh 2/9

Sáng 2/9, hàng triệu trái tim thổn thức, hân hoan hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử, theo dõi Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (sự kiện A80). Trong khung cảnh cờ hoa rực rỡ, dưới bầu trời trong xanh của hòa bình, độc lập, tự do, lễ diễu binh, diễu hành như nhắc về chặng đường vẻ vang, hào hùng mà dân tộc ta đã đi qua, hun đúc thêm niềm tự hào và tình yêu Tổ quốc trong mỗi người con đất Việt.

Cùng với hình ảnh của các khối tham gia diễu binh, diễu hành, thì những giọng đọc của tổ thuyết minh cũng là điểm nhấn ấn tượng trong buổi lễ hôm nay. Từng câu chữ vang lên, vừa hùng tráng, khí phách lại rất đỗi truyền cảm, hòa theo tiếng nhạc quân hành, nhịp trống và tiếng bước chân mạnh mẽ của các chiến sĩ tạo nên khoảnh khắc khiến người xem phải thốt lên: “Mãn nhãn, mãn nhĩ”.

Trung tá Quân nhân chuyên nghiệp Dương Thị Cúc

Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp Trần Thị Kim Thu

Kinh nghiệm dày dặn vẫn hồi hộp, hạnh phúc như lần đầu

Trong tổ thuyết minh A80, có sự góp mặt của hai giọng đọc ưu tú là Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp Trần Thị Kim Thu (sinh năm 1984), đang công tác tại Phòng Chuyên môn Âm nhạc, Đoàn Nghi lễ Quân đội, Bộ Tổng Tham mưu và Trung tá Quân nhân chuyên nghiệp Dương Thị Cúc (sinh năm 1979), đang công tác tại Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Bộ Quốc Phòng.

Hai nữ quân nhân đọc giọng nữ miền Bắc được khán giả nhận xét là có chất giọng vang, khỏe, sáng, rõ ràng, giàu cảm xúc.

Chị Thu và chị Cúc đã từng tham gia thuyết minh tại các sự kiện lớn như: Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam. Dù có kinh nghiệm dày dặn song hai nữ nhân quân nhân xinh đẹp vẫn phải trải qua cuộc tuyển chọn toàn quân để vinh dự được tiếp tục đảm nhận trách nhiệm nâng bước chân chiến sĩ tại sự kiện A80.

Với hai chị, lần nào nhận nhiệm vụ cũng hồi hộp, hào hứng, hạnh phúc y như lần đầu. Đặc biệt tại lần này, sự kiện có quy mô, tầm vóc lớn, đòi hỏi chuyên môn cao hơn rất nhiều. Do đó, tổ thuyết minh tập luyện với cường độ cao hơn.

Dù đã dày dặn kinh nghiệm nhưng khi nhận nhiệm vụ lần này, chị Thu vẫn hồi hộp, hào hứng như lần đầu.

Chị Cúc cùng đồng nghiệp luôn tập trung cao độ để truyền tải thông điệp rõ ràng, đặc trưng của các khối tham gia diễu binh, diễu hành.

Tổ thuyết minh A80 bắt đầu hợp luyện từ tháng 7. Mỗi ngày, hai chị cùng các đồng nghiệp tập luyện nghiêm túc khoảng 7 tiếng. Buổi sáng, cả đội phải luyện thanh để có cột hơi khỏe, giúp lấy hơi tốt hơn.

Chia sẻ với chúng tôi, Trung tá Dương Thị Cúc tâm sự, sau khi trải qua nhiều vòng sơ tuyển và được lựa chọn là thành viên của tổ thuyết minh, chị cảm nhận được đây không chỉ là một nhiệm vụ mà còn là niềm vinh dự, tự hào lớn lao.

2 tháng xa nhà đi làm nhiệm vụ, nữ Trung tá gặp không ít khó khăn, song rất may mắn khi có gia đình ủng hộ, đồng hành, bố mẹ chồng hỗ trợ chăm sóc các cháu, chính vì thế mà chị rất yên tâm.

Trong thời gian tập luyện, có thời điểm thời tiết khắc nghiệt, chị Cúc phải chú trọng giữ gìn sức khỏe, súc họng thường xuyên bằng nước muối, giữ ấm cổ, ăn uống điều độ, rất may không bị ốm lần nào.

Tại sự kiện A80, chị Cúc được phân công đọc thuyết minh cho khối xe pháo khí tài quân sự và công an. Theo nữ Trung tá, khó khăn lớn nhất là phải nhận diện được tất cả các loại xe, vũ khí, khí tài để đọc cho khớp. Khi đọc phải tròn vành rõ chữ, chuẩn từng ký hiệu của xe, khí tài.

Được cất lên giọng đọc của mình trên Quảng trường Ba Đình là niềm vinh dự, tự hào, mốc son đáng trân trọng trong sự nghiệp của nữ Trung tá.

Giọng đọc thuyết minh cho khối này phải giàu nội lực, thể hiện được sự hùng mạnh, tinh thần hiệu triệu. Những ngày qua, ngồi trong cabin đọc thuyết minh, được nhìn thấy các đồng đội, các thế hệ anh hùng đi qua, chị Cúc cảm nhận sâu sắc hơn ý nghĩa trong từng lời đọc của mình. Đó là động lực để chị cố gắng, nỗ lực làm tốt hơn nữa.

Đi ngủ vẫn đọc kịch bản, chuẩn bị tinh thần vững vàng

Đảm nhận nhiệm vụ đọc thuyết minh cho khối xe pháo khí tài quân sự và lực lượng diễu binh trên biển, Thiếu tá Thu bộc bạch, đọc thuyết minh khối xe pháo khí tài quân sự không mềm mại như các khối đi bộ mà đòi hỏi sự hào hùng, độ nhấn nhá, rõ lời, ký hiệu xe phải đọc rõ để người nghe phân biệt được.

Để đảm bảo chất lượng công việc, ngoài thời gian tập luyện cùng mọi người, chị còn đọc lại kịch bản nhiều lần trước khi đi ngủ để ngấm từng câu chữ. Với chị Thu, bên cạnh việc giữ gìn sức khỏe và giọng nói thì điều quan trọng không kém đó là yếu tố tâm lý.

Chị Thu chuẩn bị cho bản thân một tâm lý vững vàng, thoải mái để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thời điểm sát ngày đại lễ, bên cạnh việc duy trì tập luyện để giữ được tông giọng, chị Thu còn chuẩn bị cho mình một tinh thần thật vững vàng, một tâm thế tự tin, thoải mái nhất và một sự quyết tâm lớn nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Qua những buổi hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt, nhìn thấy người dân tập trung đông vui, được mọi người yêu thương, vẫy tay chào, chúc sức khỏe, chị Thu cảm thấy rất xúc động, hạnh phúc khó tả và quá đỗi vinh dự khi được thực hiện nhiệm vụ này. Đồng thời, chị cũng cảm thấy thật may mắn khi sinh ra là người con của dân tộc Việt Nam.

Sáng mùa Thu lịch sử hôm nay, trong không khí thiêng liêng và hào hùng kỷ niệm 80 năm ngày đất nước giành độc lập, chị Thu, chị Cúc cùng tổ thuyết minh như xúc động hơn. Mỗi nhịp đọc của các chị vang lên dường như không chỉ bằng giọng nói, mà còn bằng cả trái tim - chan chứa cảm xúc, đong đầy niềm tự hào và lòng biết ơn sâu sắc với thế hệ cha ông đi trước đã chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc. Đồng thời, bừng lên niềm tự hào về một Việt Nam hôm nay - giàu đẹp, văn minh, tự tin vươn mình trong ánh sáng của hòa bình và phát triển.

Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tác giả: Lam Giang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

