Hậu 'Pháo' đạt thỏa thuận bồi thường gần 800 tỷ đồng cho 61 người mua đất

Chiều 6/7, sau một tuần xét xử, Tòa án Quân sự Trung ương tiếp tục nghị án phúc thẩm vụ giao trái phép 63 ha đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang cho Tập đoàn Phúc Sơn.

Mở đầu phần làm việc, HĐXX cho biết trong ba ngày tạm dừng để nghị án, Nguyễn Văn Hậu - Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn - đã thỏa thuận bồi thường với 61 bị hại là người mua đất tại khu vực sân bay Nha Trang cũ. Những người này sau đó rút kháng cáo.

Theo HĐXX, phiên phúc thẩm triệu tập 385 bị hại có kháng cáo. Như vậy, hiện còn 321 người chưa thống nhất được phương án bồi thường với Hậu; quyền lợi của họ sẽ được xác định trong bản án phúc thẩm.

Đại diện VKS đề nghị ghi nhận số tiền Hậu đã thỏa thuận bồi thường với 61 bị hại để khấu trừ vào nghĩa vụ bồi thường chung của bị cáo.

Do phát sinh tình tiết mới, HĐXX quyết định kéo dài thời gian nghị án đến 17h hôm nay.

Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu tại tòa. Ảnh:Danh Lam

Vụ án bắt nguồn năm 2015, khi khu sân bay Nha Trang cũ rộng hơn 238 ha, thuộc quản lý của Trường Sĩ quan Không quân được Chính phủ đồng ý chuyển cho tỉnh Khánh Hòa để phát triển dự án kinh tế, đô thị và dịch vụ. Sau đó, tỉnh giao Công ty Phúc Sơn làm chủ đầu tư mà không qua đấu thầu.

Dù chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý, doanh nghiệp đã phân lô, ký gần 1.000 hợp đồng chuyển nhượng và thu hơn 7.000 tỷ đồng.

Phiên phúc thẩm do đó chủ yếu xoay quan thương lượng bồi thường giữa Hậu và các bị hại. Những người này đề nghị Tòa công nhận giao dịch, chấp nhận đóng thêm tiền cho tỉnh Khánh Hòa để được nhận đất.

Hậu cam kết tuân thủ bản án, nếu phải đền tiền, sẽ trả hết 7.000 tỷ trong 90 ngày. Nếu thực hiện tiếp dự án, bị cáo cam kết đồng hành với nhà đầu tư và hứa đền gấp 3 nếu không giao đất.

VKS nói không thể áp cơ chế đặc thù của Quốc hội ban hành cho việc gỡ khó, do vụ án đã trở thành vụ án hình sự lừa đảo, hậu quả đặc biệt nghiêm trọng không chỉ cho kinh tế địa phương, người dân, mà cả tình hình chính trị, xã hội.

Hai cựu thiếu tướng vướng lao lý

Ông Nguyễn Duy Cường, nguyên Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân, và Hoàng Viết Quang, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng, bị xác định có nhiều sai phạm trong quá trình giao đất, sau đó được biếu tiền. Cả hai bị tuyên án sơ thẩm 2 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Họ nói vụ án là "tai nạn thảm khốc trên con đường binh nghiệp", kháng cáo xin giảm nhẹ, nộp thêm tiền và được VKS đề nghị chuyển thành án treo.

Nói lời sau cùng, họ mong muốn "được tự do để thấy Nha Trang đổi mới" và "giáo dục con cháu về ý thức chấp hành pháp luật".

Bị cáo Nguyễn Thị Hằng, chị gái Hậu "Pháo", Phó tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn, được con trai nộp thêm 5 tỷ đồng; đồng thời cam kết dùng 6 bất động sản đứng tên, 33 miếng vàng và 10 tài khoản ngân hàng để bồi thường hậu quả.

Trần Hữu Định, bạn của Hậu "Pháo", Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á, được vợ nộp 48 tỷ đồng - toàn bộ tiền thu lợi bất chính. Cả hai bị truy tố Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giúp sức cho Hậu rong việc chiếm đoạt 7.000 tỷ đồng của người mua đất. Họ cũng được VKS đề nghị giảm 18-24 tháng tù.

Bị cáo Hậu không xin giảm nhẹ, hiện phải chấp hành mức án chung 30 năm tù ở vụ án khác, liên quan các tội danh đã bị xét xử trước đó. Trong đó có vụ án liên quan cựu Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan.

Tác giả: Thanh Lam

Nguồn tin: vnexpress.net