Người phụ nữ 68 tuổi bị đột quỵ hai lần trong một ngày

Theo Bệnh viện E, bệnh nhân nhập viện lúc 1 giờ sáng trong tình trạng yếu nửa người bên phải. Tiền sử cho thấy người bệnh mắc rung nhĩ, đã thay van tim sinh học và tăng huyết áp là những yếu tố làm tăng nguy cơ hình thành huyết khối và đột quỵ.

Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ kích hoạt quy trình báo động đột quỵ. Kết quả chẩn đoán ban đầu không ghi nhận tắc mạch máu lớn nên bệnh nhân được chỉ định điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch. Sau điều trị, tình trạng cải thiện rõ rệt, điểm đánh giá đột quỵ (NIHSS) giảm từ 4 xuống còn 1 điểm.

Các bác sĩ cấp cứu bệnh nhân đột quỵ. Ảnh: BVCC

Tuy nhiên, đến khoảng 22 giờ 20 cùng ngày, người bệnh bất ngờ xuất hiện tình trạng lơ mơ, nói ngọng và liệt hoàn toàn nửa người bên trái. Điểm NIHSS tăng từ 1 lên 14 điểm, cho thấy tình trạng đột quỵ nặng, đe dọa tính mạng.

Theo BSCKII Nguyễn Minh Châu, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, đây là trường hợp đột quỵ kép hiếm gặp. Cục huyết khối từ tim tiếp tục bong ra nhưng di chuyển sang bán cầu não đối diện, gây tắc hoàn toàn đoạn M1 của động mạch não giữa bên phải.

Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển khẩn cấp đến phòng can thiệp mạch. Ê-kíp cấp cứu đã tái thông mạch máu bị tắc kịp thời, giúp cứu vùng não thiếu máu cấp, hạn chế nguy cơ tử vong và di chứng nặng.

Các bác sĩ khuyến cáo, người mắc bệnh tim mạch, đặc biệt là rung nhĩ, thay van tim và tăng huyết áp, có nguy cơ cao hình thành huyết khối gây đột quỵ. Ngay cả khi triệu chứng đã cải thiện sau điều trị, người bệnh vẫn cần được theo dõi chặt chẽ để phát hiện sớm nguy cơ tái phát. Việc kiểm soát tốt bệnh nền, tuân thủ điều trị và đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ có ý nghĩa quan trọng trong giảm nguy cơ tử vong và hạn chế di chứng.

Tác giả: Bảo Bảo

Nguồn tin: congly.vn