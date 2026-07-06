Bắt giữ, vận động đầu thú 3 đối tượng truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm

Theo Công an TP Hải Phòng, thực hiện đợt cao điểm truy bắt các đối tượng truy nã, các đơn vị nghiệp vụ đã tăng cường rà soát, xác minh, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ với quyết tâm không để các đối tượng phạm tội lẩn trốn ngoài xã hội.

Trong ngày 5/7, Công an các phường Hòa Bình và Hải An đã vận động, bắt giữ 2 đối tượng truy nã.

Cụ thể, Công an phường Hòa Bình đã vận động Nguyễn Văn Hưng (SN 1994, trú tại tổ dân phố Sim Bấc, phường Hòa Bình, TP Hải Phòng) ra đầu thú. Hưng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng ra quyết định truy nã từ năm 2024 về tội Giết người.

Các đối tượng truy nã nguy hiểm

Cùng ngày, Công an phường Hải An phát hiện, bắt giữ Lê Văn Dũng (SN 1990, đăng ký thường trú tại 11/71 Vạn Kiếp, phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng). Dũng là đối tượng truy nã nguy hiểm, có 4 tiền án, bị truy nã từ năm 2024 về tội Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, ngày 1/7, tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park 1 (Hà Nội), tổ công tác Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đã bắt giữ Trương Văn Định (SN 1973, trú tại số 786 Tôn Đức Thắng, phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng).

Định là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng truy nã về hai tội Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật và Cướp tài sản.

Theo cơ quan công an, sau khi bỏ trốn, Trương Văn Định liên tục thay đổi nơi ở, di chuyển qua nhiều địa phương nhằm trốn tránh sự truy bắt. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ đối tượng khi đang tìm cách vượt biên sang Campuchia để tiếp tục lẩn trốn.

Công an TP Hải Phòng kêu gọi người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực phối hợp, cung cấp thông tin về các đối tượng truy nã. Mọi thông tin liên quan có thể báo cho cơ quan công an gần nhất hoặc phản ánh qua ứng dụng VNeID để lực lượng chức năng kịp thời tiếp nhận, xử lý.

Tác giả: Tuấn Linh-Nguyễn Gia

Nguồn tin: Báo VOV