Em gái chồng chỉ trích chị dâu không cho tiền khởi nghiệp, một câu nói của mẹ chồng khiến cô xấu hổ

Tôi lấy chồng được gần 6 năm. Nhà chồng chỉ có hai anh em, chồng tôi là anh cả nên từ trước đến nay luôn là chỗ dựa của em gái. Tôi vẫn nghĩ làm dâu thì điều quan trọng nhất là giữ hòa khí, vì thế chuyện gì có thể nhường, tôi đều nhường. Hai vợ chồng đi làm công ăn lương, tích cóp mãi mới mua được căn hộ nhỏ, vẫn còn khoản vay ngân hàng và hai con đang tuổi ăn học. Cuộc sống không dư dả nhưng cũng đủ đầy nếu biết tính toán. Chồng tôi thương em gái nên nhiều lần giúp đỡ em trong khả năng, còn tôi chưa bao giờ phản đối, bởi tôi hiểu tình cảm anh em là điều không thể đem ra cân đo.

Biến cố xảy ra khi hai vợ chồng em gái cùng lúc mất việc. Chỉ trong vài tuần, nguồn thu nhập của hai người gần như bằng không. Một bữa cơm cuối tuần, mẹ chồng gọi cả nhà đến rồi bất ngờ tuyên bố sẽ cho vợ chồng em gái 700 triệu đồng để mở cửa hàng kinh doanh, coi như vốn làm lại từ đầu. Ai cũng xúc động vì nghĩ bà đã dành dụm cả đời mới có khoản tiền lớn như vậy. Hôm đó, em gái chồng khóc, ôm mẹ liên tục cảm ơn. Tôi cũng thấy nhẹ lòng vì ít nhất em sẽ có cơ hội đứng dậy sau cú sốc thất nghiệp.

Tối hôm ấy, khi các con đã ngủ, chồng tôi mới kể sự thật. Anh nói mẹ chỉ có khoảng hơn 200 triệu, anh muốn lấy toàn bộ khoản tiết kiệm của hai vợ chồng để góp vào, nhưng sẽ để mẹ đứng tên. Anh bảo mẹ không muốn con gái mang áp lực mắc nợ anh trai, càng không muốn em gái biết anh chị phải hy sinh khoản tiền phòng thân. Tôi ngồi lặng rất lâu. 500 triệu là số tiền chúng tôi chắt chiu suốt nhiều năm, dự định nếu chẳng may một trong hai người mất việc hoặc con đau ốm còn có cái xoay xở. Sau một đêm suy nghĩ, tôi vẫn gật đầu. Tôi chỉ nói với chồng: "Nếu giúp được em thì mình giúp, còn chuyện này cứ để mẹ quyết định."

Tôi không ngờ chính sự im lặng ấy lại khiến mình trở thành người đáng trách nhất. Sau khi nhận tiền, em gái chồng dường như mặc định toàn bộ là của mẹ. Thỉnh thoảng cô ấy lại buông vài câu nửa đùa nửa thật rằng anh trai thương em nhưng chị dâu giữ tiền quá chặt nên chẳng bao giờ dám giúp. Những buổi tụ họp họ hàng, tôi còn nghe vài người nói tôi khéo giữ của, chỉ biết lo cho nhà mình. Có người còn bảo trước mặt tôi rằng nếu không có mẹ thì chắc vợ chồng em gái chẳng nhận được đồng nào từ anh trai vì "chị dâu nào cũng sợ chồng mang tiền về bên ngoại". Những lời nói ấy như những mũi kim nhỏ, không làm tôi gục ngã nhưng cứ âm thầm nhói lên từng ngày.

(Ảnh minh hoạ)

Điều khiến tôi buồn hơn cả là chồng nhiều lần muốn nói ra sự thật để minh oan cho vợ nhưng mẹ chồng đều ngăn lại. Bà bảo cứ để em gái yên tâm làm ăn, sau này ổn định rồi biết cũng chưa muộn. Tôi tôn trọng quyết định của bà nên tiếp tục im lặng. Có lần em gái chồng đến chơi, vô tình trước mặt tôi còn trách anh trai: "Em biết anh muốn giúp nhưng chắc chị không đồng ý nên thôi." Tôi chỉ cười gượng, còn chồng tôi siết chặt tay dưới gầm bàn. Đêm hôm ấy, anh ôm tôi và xin lỗi vì để vợ chịu thiệt. Tôi chỉ bảo: "Miễn em ấy vượt qua khó khăn là được." Nói thì vậy, nhưng thú thật nhiều lúc tôi cũng tủi thân đến phát khóc.

Vài tháng sau, cửa hàng của em gái chồng bắt đầu làm ăn có lãi. Cô ấy thường xuyên khoe doanh thu, dự định mở thêm cơ sở mới và liên tục cảm ơn mẹ đã cứu cả gia đình mình. Trong bữa cơm mừng, khi mọi người đang vui vẻ nâng ly, em gái lại quay sang cười với tôi rồi nói một câu tưởng như vô tình: "May mà ngày trước em không trông chờ vào anh chị. Đúng là tiền ai người nấy giữ, chỉ có mẹ mới thương con." Cả bàn ăn cười, còn tôi thấy cổ họng mình nghẹn lại. Chồng tôi định lên tiếng thì mẹ chồng bất ngờ đặt đũa xuống.

Bà nhìn thẳng con gái rồi chậm rãi nói: "Con nói vậy là oan cho anh chị con rồi. Trong 700 triệu mẹ đưa hôm đó, mẹ chỉ có hơn 200 triệu thội, phần còn lại là của anh chị con. Chính chị dâu con là người đồng ý đưa toàn bộ số tiền ấy cho mẹ, còn dặn đừng nói để con yên tâm làm ăn. Bao lâu nay con trách nhầm người rồi." Cả căn phòng im phăng phắc. Em gái chồng chết lặng, hết nhìn mẹ lại nhìn anh trai rồi quay sang tôi. Khuôn mặt cô ấy tái đi, đôi mắt đỏ hoe. Cô đứng dậy, bước đến ôm chầm lấy tôi và bật khóc nức nở, liên tục xin lỗi vì đã trách móc, đã nghĩ xấu, đã để những lời đồn của người khác khiến mình hiểu sai tấm lòng của chị dâu.

Khoảnh khắc ấy, tôi cũng khóc. Không phải vì cuối cùng mình được minh oan, mà vì những tháng ngày âm thầm chịu tiếng ích kỷ, tính toán đã kết thúc. Tôi nhận ra có những điều tốt đẹp không nhất thiết phải kể công, nhưng cũng có những sự thật nếu giấu quá lâu sẽ vô tình biến người hy sinh thành người có lỗi. Đến tận bây giờ, điều tôi thấy quý nhất không phải là lời xin lỗi của em chồng, mà là câu nói cuối cùng của mẹ chồng trước khi đứng dậy: "Ở đời, người cho nhiều nhất đôi khi lại là người bị hiểu lầm nhiều nhất." Chính câu nói ấy đã giúp tôi thấy những tổn thương mình từng chịu cuối cùng cũng có một cái kết xứng đáng.

(Tâm sự của độc giả)

Tác giả: Kim Tiền

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn