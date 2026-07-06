Pháo hoa mừng quốc khánh bắn trúng máy bay Mỹ

Chuyến bay số hiệu 1076 của Delta Air Lines chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Midway ở Chicago đêm 4/7 thì phi công nghe tiếng động mạnh ngay bên dưới thân máy bay và lập tức thông báo với nhân viên kiểm soát không lưu về tình huống nguy hiểm.

"Chúng tôi vừa bị một quả pháo hoa bắn trúng thân máy bay", phi công cho biết trong đoạn băng liên lạc được trang web LiveATC.net công bố. "Hy vọng quả pháo chỉ phát nổ phía dưới thân máy bay, nhưng đó rõ ràng là tiếng nổ rất lớn".

Chiếc Airbus A319 bị pháo hoa bắn trúng khi đang cách mặt đất khoảng 60-76 m. Đây là độ cao mà nhiều loại pháo hoa dân dụng có thể đạt tới, trong khi pháo hoa trình diễn chuyên nghiệp có thể nổ ở độ cao 365 m.

Người dân xem trình diễn pháo hoa tại Tây Sacramento, bang California, kỷ niệm quốc khánh Mỹ ngày 4/7. Ảnh: AP

Sau khi tiếp nhận thông tin, kiểm soát viên không lưu ở sân bay Midway cho biết họ đã nhận được nhiều báo cáo về các sự việc tương tự trong đêm quốc khánh và yêu cầu phi công đưa máy bay vào vị trí đỗ để kiểm tra hư hại.

Máy bay chở 52 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn hạ cánh an toàn vào khoảng 20h30 cùng ngày, Delta Air Lines và Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết. Sau khi kiểm tra, các kỹ thuật viên không phát hiện hư hại nào trên máy bay.

Các gia đình Mỹ thường bắn pháo hoa ăn mừng vào đêm quốc khánh 4/7. Cơ quan kiểm soát không lưu cho biết chính quyền thành phố Chicago đã được thông báo về nguy cơ pháo hoa dịp lễ ảnh hưởng đến các chuyến bay địa phương.

Khi một máy bay khác của Southwest Airlines chuẩn bị hạ cánh xuống Midway ngay sau đó, kiểm soát viên không lưu phát cảnh báo: "Chào mừng đến chiến địa". "Nghe yên tâm quá đấy", phi công Southwest Airlines đáp lại.

Tác giả: Thanh Danh

Nguồn tin: vnexpress.net