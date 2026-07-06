Dân mạng bùng nổ với cú đúp nhanh nhất World Cup 2026

Bellingham gây sốt với cú đúp vào lưới Mexico. Ảnh: Reuters.

Sáng 6/7, Jude Bellingham trở thành tâm điểm của World Cup 2026 sau màn trình diễn chói sáng trong cuộc đối đầu giữa tuyển Anh và Mexico ở vòng 16 đội. Ở phút 36 và 38, tiền vệ mang áo số 10 liên tiếp xé lưới đối thủ, tạo lợi thế lớn để "Tam sư" giành chiến thắng chung cuộc 3-2 trên sân Azteca. Đây cũng là cú đúp bàn thắng nhanh nhất tại giải đấu lần này.

Màn trình diễn đỉnh cao của Bellingham lập tức đưa tên anh lên nhóm chủ đề thịnh hành mạng xã hội X. Hàng nghìn CĐV dành lời khen cho ngôi sao 22 tuổi, đặc biệt khi tuyển Anh vừa trải qua quãng thời gian chịu sức ép lớn từ đội chủ nhà Mexico.

Một tài khoản nổi tiếng bình luận: "Thật không thể tin nổi Bellingham lại quyết định trận đấu như vậy. Anh ấy ghi hai bàn chỉ trong hai phút khi tuyển Anh đang bị Mexico dồn ép. Đúng là một ngôi sao lớn". Nhiều người khác cũng gọi tiền vệ này là "siêu sao" và ca ngợi bản lĩnh của anh trong thời điểm khó khăn nhất.

Theo thống kê được chia sẻ trên mạng xã hội, Bellingham đã góp dấu giày vào 5 bàn sau 5 lần ra sân tại World Cup 2026, cho thấy tầm ảnh hưởng ngày càng lớn trên hành trình của tuyển Anh. Không ít CĐV nhận định đây là một trong những giải đấu hay nhất của tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid ở cấp độ đội tuyển.

Chiến thắng 3-2 trước Mexico giúp tuyển Anh giành quyền góp mặt ở tứ kết, nơi họ sẽ chạm trán Na Uy, đội tuyển vừa tạo cú sốc khi loại Brazil. Cuộc đối đầu giữa Bellingham và Erling Haaland cũng được người hâm mộ chờ đợi, khi cả hai đều đang đạt phong độ rất cao và trở thành những nhân vật nổi bật nhất sau vòng 16 đội.

Tác giả: Đào Trần

Nguồn tin: znews.vn