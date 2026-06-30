160 bị hại đề nghị tăng án Hậu 'Pháo' vì không nói rõ nguồn tiền đền 7.000 tỷ đồng

Chiều 29/6, Tòa án quân sự Trung ương tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án liên quan Tập đoàn Phúc Sơn. Tranh luận giữa Nguyễn Văn Hậu (Hậu "Pháo") và các bị hại trở thành nội dung được chú ý tại phiên tòa.

Các bị hại là những người đã nộp tiền mua đất tại khu sân bay Nha Trang cũ - khu đất quốc phòng bị giao trái phép cho Tập đoàn Phúc Sơn. Theo bản án sơ thẩm, doanh nghiệp đã quảng cáo, phân lô bán đất khi dự án chưa đủ điều kiện pháp lý, thu hơn 7.000 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, Hậu chỉ trả lời câu hỏi của HĐXX và tuyên bố không trả lời bất kỳ câu hỏi nào từ bị hại hoặc luật sư của họ.

Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu tại tòa. Ảnh: Danh Lam

Đại diện cho 157 bị hại, luật sư Hoàng Văn Hướng liên tục chất vấn về cam kết hoàn trả hơn 7.000 tỷ đồng trong 90 ngày.

"Kế hoạch trả tiền là gì? Căn cứ nào để bị cáo khẳng định có thể trả hết?", luật sư hỏi.

Hậu đáp: "Xin phép không trả lời".

Khi được hỏi nguồn tiền huy động từ bạn bè, đối tác là từ những ai, Hậu tiếp tục từ chối và chỉ nói: "Khi nào bản án có hiệu lực tôi khắc trả".

Câu trả lời khiến nhiều bị hại phản ứng, HĐXX phải yêu cầu giữ trật tự.

Cho rằng Hậu né tránh các câu hỏi liên quan trực tiếp đến khả năng khắc phục hậu quả, luật sư Hướng nhận định bị cáo chưa thành khẩn và đề nghị HĐXX tăng hình phạt đối với Hậu về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ở cấp sơ thẩm, Hậu bị tuyên 11 năm tù về tội danh này. Trước đó một năm, Hậu đã bị tuyên 30 năm tù trong vụ án sai phạm đấu thầu và kế toán xảy ra tại nhiều địa phương. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành mức án 30 năm tù.

71 tuổi không nhà ở vì dồn hết tiền mua đất Phúc Sơn

Trình bày tại tòa, nhiều bị hại cho biết họ không chỉ mất tiền mà còn mất cơ hội an cư sau nhiều năm chờ dự án.

Một phụ nữ nói phải thức dậy từ 3h sáng làm việc nhiều năm, vay ngân hàng 2,3 tỷ đồng để đầu tư tổng cộng 4 tỷ đồng vào dự án, với mong muốn có nơi ở tốt hơn cho gia đình. Đến nay, bà vừa gánh nợ, vừa không biết tài sản có được bảo đảm hay không.

Một nhà đầu tư 71 tuổi cho biết đã bán hai căn nhà để mua đất dự án Phúc Sơn. Sau nhiều năm chờ đợi, ông vẫn không có đất, cũng không còn nhà để ở.

Một bị hại khác cho biết trước khi ký hợp đồng đã dành 15 ngày nghiên cứu các văn bản pháp lý của dự án và Kết luận Thanh tra Chính phủ. Khi UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Công ty Phúc Sơn nộp thêm 12.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất, bà càng tin dự án đủ cơ sở pháp lý để đầu tư.

Bà khẳng định giao dịch với pháp nhân Công ty Phúc Sơn chứ không phải cá nhân Nguyễn Văn Hậu, vì vậy đề nghị tòa công nhận hợp đồng và cho các nhà đầu tư được nhận đất thay vì chỉ nhận lại tiền.

Khoảng 160 trong 385 bị hại tới tòa theo triệu tập. Ảnh: Danh Lam

Đại diện UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết địa phương thống nhất chủ trương tiếp tục triển khai dự án nhằm phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm hài hòa quyền lợi của các nhà đầu tư.

Theo đại diện tỉnh, việc khách hàng được nhận đất hay nhận tiền là quan hệ dân sự giữa Công ty Phúc Sơn và các nhà đầu tư, không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh. Tuy nhiên, địa phương đang xây dựng các cơ chế để tháo gỡ vướng mắc cho dự án.

Phiên tòa tiếp tục làm việc.

Tác giả: Thanh Lam

Nguồn tin: vnexpress.net