Tuyển Anh hạ Mexico trong thế thiếu người, nghẹt thở giành vé vào tứ kết

Dù phải chơi thiếu người trong phần lớn thời gian hiệp hai. Chiến thắng nghẹt thở này giúp “Tam sư” chính thức giành vé vào tứ kết, nơi họ sẽ chạm trán Na Uy.

Trước khi trận đấu diễn ra, chuyến làm khách trên sân Estadio Azteca đã được dự báo là thử thách không hề dễ dàng với tuyển Anh.

Mexico có lợi thế sân nhà, nguồn năng lượng khổng lồ từ các khán đài và lối chơi giàu tốc độ. Thực tế trên sân cho thấy đại diện Bắc Mỹ nhập cuộc đầy hứng khởi, liên tục gây sức ép về phía khung thành của Jordan Pickford.

Raul Jimenez là cái tên chơi nổi bật nhất bên phía Mexico trong những phút đầu. Tiền đạo kỳ cựu này liên tục có những pha chọn vị trí thông minh, đánh đầu và dứt điểm khiến hàng thủ tuyển Anh phải làm việc vất vả. Tuy nhiên, trong thời điểm chịu áp lực lớn, Pickford vẫn chứng minh giá trị bằng những pha xử lý tập trung, giúp “Tam sư” tránh khỏi bàn thua sớm.

Khi Mexico bỏ lỡ cơ hội, tuyển Anh lập tức trừng phạt đối thủ bằng sự sắc bén quen thuộc.

Phút 36, Bukayo Saka có pha tạt bóng chuẩn xác từ cánh phải để Jude Bellingham bật cao đánh đầu mở tỷ số. Bàn thắng này không chỉ giải tỏa sức ép cho đội bóng áo trắng mà còn cho thấy khả năng tận dụng khoảnh khắc rất tốt của ngôi sao đang được xem là thủ lĩnh mới nơi tuyến giữa tuyển Anh.

Chưa kịp ổn định lại thế trận, Mexico tiếp tục nhận thêm đòn đau. Chỉ hai phút sau bàn mở tỷ số, Harry Kane có pha kiến tạo thuận lợi để Bellingham dứt điểm hoàn tất cú đúp, nâng tỷ số lên 2-0 cho tuyển Anh.

Trong một trận đấu mà đội chủ nhà chơi không tệ, sự khác biệt lại nằm ở bản lĩnh và hiệu quả trong những pha bóng quyết định.

Dù vậy, Mexico không dễ dàng buông xuôi. Trước khi hiệp một khép lại, Julian Quinones nhanh chân đá bồi rút ngắn tỷ số xuống 1-2, đưa đội chủ nhà trở lại cuộc đua. Bàn thắng này khiến bầu không khí trên sân Azteca bùng nổ và tạo tiền đề cho hiệp hai đầy biến động.

Bước ngoặt lớn nhất của trận đấu đến ngay đầu hiệp hai khi Jarell Quansah bị truất quyền thi đấu sau khi trọng tài tham khảo VAR. Tuyển Anh buộc phải chơi với 10 người trong thế trận mà Mexico đang lên tinh thần mạnh mẽ. Đây là thời điểm thử thách bản lĩnh thực sự của thầy trò HLV tuyển Anh.

Tuy nhiên, trong thế khó, “Tam sư” vẫn biết cách tạo ra khác biệt. Phút 60, Harry Kane lạnh lùng thực hiện thành công quả phạt đền, nâng tỷ số lên 3-1. Bàn thắng của đội trưởng tuyển Anh giúp đội khách có thêm khoảng thở, nhưng trận đấu vẫn chưa hề an bài.

Mexico tiếp tục dồn lên tấn công và được hưởng phạt đền sau một tình huống có sự can thiệp của VAR. Trên chấm 11 mét, Raul Jimenez không mắc sai lầm, rút ngắn tỷ số xuống 2-3 ở phút 69. Từ đây, trận đấu biến thành màn công phá nghẹt thở của đội chủ nhà.

Trong hơn 20 phút cuối cùng, cộng thêm hơn 11 phút bù giờ, khung thành tuyển Anh liên tục bị đặt trong tình trạng báo động. Jimenez, Edson Alvarez, Jesus Gallardo và các đồng đội liên tục gây sức ép, buộc hàng thủ “Tam sư” phải lùi sâu bảo vệ thành quả. Pickford tiếp tục là điểm tựa lớn, trong khi các hậu vệ tuyển Anh chiến đấu với sự tập trung cao độ.

Chung cuộc, tuyển Anh bảo toàn chiến thắng 3-2 trước Mexico để ghi tên mình vào tứ kết World Cup 2026. Đây không chỉ là một chiến thắng về mặt tỷ số, mà còn là lời khẳng định về bản lĩnh của đội bóng đang được xem là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Với cú đúp của Jude Bellingham, bàn thắng quan trọng của Harry Kane và màn phòng ngự quả cảm trong thế thiếu người, tuyển Anh đã vượt qua một trong những thử thách khắc nghiệt nhất từ đầu giải. Phía trước họ sẽ là Na Uy, đối thủ hứa hẹn mang đến một cuộc đối đầu giàu tốc độ, thể lực và không kém phần căng thẳng tại vòng tứ kết World Cup 2026.

Tác giả: Phan Bùi Quốc Anh

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn