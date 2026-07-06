Vờ hỏi mua hàng, bắt cóc bé gái

Tý, 30 tuổi, trú phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai, vừa bị Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La phối hợp các đơn vị liên quan bắt giữ về hành vi bắt cóc trẻ em, tối 4/7.

Hà Văn Tý lúc bị bắt. Ảnh: Cao Thiên

Tý khai với công an, khoảng 8h ngày hôm qua, một mình chạy xe máy không biển số từ bản Bùng, xã Mường Bú, tỉnh Sơn La, về nhà ở xã Trạm Tấu, tỉnh Lào Cai. Khi đi qua bản Kẻ, xã Ngọc Chiến, anh ta thấy 4 cháu nhỏ đang bán hàng ở ven đường.

Tý sau đó dừng xe, vờ hỏi mua hoa quả để đánh lạc hướng các bé. Lợi dụng lúc các cháu mất cảnh giác, Tý bắt cóc bé gái 6 tuổi rồi đưa nạn nhân bỏ trốn về hướng tỉnh Lào Cai.

18h30 cùng ngày, Tý bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại bản Cang Dông, xã Trạm Tấu, cách hiện trường bắt cóc chừng 60 km. Bé gái được giải cứu an toàn, không ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng.

Tác giả: Phạm Dự

Nguồn tin: vnexpress.net