Công an truy tìm người phụ nữ bị cáo buộc liên quan vụ lừa đảo hơn 26 tỉ đồng

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng vừa phát đi thông báo truy tìm Trần Thị Mỹ Hạnh (36 tuổi, trú phường Thanh Khê, Đà Nẵng) để phục vụ công tác điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn.

Theo công an, kết quả điều tra bước đầu xác định bà Trần Thị Mỹ Hạnh đã đưa ra thông tin kêu gọi nhiều người góp vốn đầu tư theo hình thức mua bán, sang nhượng các "lô hàng" do chính bà này giới thiệu, hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao.

Tin tưởng vào các thông tin này, nhiều người đã chuyển tiền góp vốn.

Tuy nhiên sau khi nhận tiền, bà này được cho là không thực hiện như cam kết mà có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền bà Trần Thị Mỹ Hạnh chiếm đoạt của các nhà đầu tư là hơn 26,3 tỉ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, công an đề nghị các cơ quan, tổ chức và người dân nếu biết nơi ở hiện tại hoặc các thông tin liên quan đến bà Trần Thị Mỹ Hạnh thì kịp thời cung cấp cho Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng (47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, Đà Nẵng) để phối hợp xác minh, truy tìm.

Cơ quan điều tra cũng đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí và quần chúng nhân dân tích cực phối hợp cung cấp thông tin, góp phần phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Mọi thông tin do người dân cung cấp sẽ được cơ quan công an tiếp nhận và bảo mật theo quy định.

Tác giả: Đoàn Cường

Nguồn tin: tuoitre.vn