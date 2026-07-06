Tất cả người dân sắp đi nước ngoài chú ý quy định mới nhất của Chính phủ

Chính phủ vừa chính thức ban hành Nghị định 252/2026/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. Một trong những nội dung đáng chú ý nhất tại văn bản này là quy định siết chặt các trường hợp bị tạm hoãn xuất nhập cảnh do chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với ngân sách Nhà nước.

Chi tiết 5 trường hợp nợ thuế bị tạm dừng xuất cảnh

Theo văn bản mới, cơ quan chức năng sẽ áp dụng biện pháp tạm dừng thủ tục xuất cảnh đối với 5 nhóm đối tượng cụ thể sau:

Nhóm 1 (Hộ kinh doanh/Cá nhân kinh doanh nhỏ lẻ): Áp dụng với các cá nhân, chủ hộ kinh doanh đang trong diện bị cưỡng chế thi hành quyết định quản lý thuế, có tổng số tiền nợ thuế từ 50 triệu đồng trở lên và thời gian quá hạn đã kéo dài từ 120 ngày trở lên.

Nhóm 2 (Lãnh đạo và chủ doanh nghiệp): Áp dụng đối với người đại diện theo pháp luật hoặc chủ sở hữu hưởng lợi của các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Điều kiện áp dụng là tổ chức đó đang bị cưỡng chế thuế với số tiền nợ từ 500 triệu đồng trở lên, đồng thời khoản nợ này đã chậm nộp từ 120 ngày trở lên.

Nhóm 3 (Bỏ địa chỉ kinh doanh): Áp dụng đối với cá nhân kinh doanh, chủ hộ, chủ sở hữu hưởng lợi hoặc người đại diện pháp luật của doanh nghiệp/hợp tác xã đã bị cơ quan thuế ra thông báo "không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký". Nếu sau 120 ngày kể từ ngày ra thông báo mà các đối tượng này không làm thủ tục khôi phục hoặc chấm dứt mã số thuế, lệnh hoãn xuất cảnh sẽ được kích hoạt.

Nhóm 4 (Người nước ngoài): Người mang quốc tịch nước ngoài đang có các khoản nợ thuế quá hạn tại Việt Nam nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ đóng thuế.

Nhóm 5 (Người Việt Nam định cư ở nước ngoài): Công dân Việt Nam chuẩn bị xuất cảnh để định cư tại nước ngoài, hoặc người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài có phát sinh nợ thuế quá hạn trước thời điểm rời khỏi Việt Nam.

Quy trình và thủ tục áp dụng biện pháp hoãn xuất cảnh

Nghị định 252/2026/NĐ-CP cũng quy định rất chặt chẽ về mặt trình tự nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch:

Đối với nhóm đối tượng 1, 2 và 3

Cơ quan thuế bắt buộc phải thông báo trước 30 ngày trước khi chính thức cấm xuất cảnh. Thông báo cảnh báo sẽ được gửi qua Hệ thống thông tin quản lý thuế đến tài khoản thuế điện tử của người nộp thuế, đồng thời được đăng tải công khai trên cổng thông tin của ngành thuế.

Sau thời hạn 30 ngày, nếu người nộp thuế vẫn không thanh toán đủ số tiền nợ theo ngưỡng quy định, cơ quan thuế sẽ gửi lệnh cấm xuất cảnh chính thức đến Hệ thống của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, tài khoản điện tử của người vi phạm và tiếp tục công khai trên mạng internet.

Đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư nước ngoài (Nhóm 4 và 5)

Khi có đủ căn cứ xác định các đối tượng này còn nợ thuế quá hạn, cơ quan quản lý thuế sẽ gửi ngay lệnh tạm hoãn xuất cảnh sang Hệ thống của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và tài khoản giao dịch thuế của người đó, đồng thời cập nhật công khai thông tin trên website của ngành thuế.

Nghị định quy định rõ, ngay trong ngày nhận được dữ liệu thông báo tạm hoãn xuất cảnh từ hệ thống ngành thuế chuyển sang, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có trách nhiệm lập tức thực hiện việc ngăn chặn xuất cảnh đối với cá nhân vi phạm theo quy định pháp luật.

Tác giả: Thái Hà

Nguồn tin: Phụ nữ mới