Xử lý nữ tài xế lái ô tô vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật

Chiều 5/7, Trạm CSGT Ninh Hòa thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh giao đường sắt đối với bà Nguyễn Thị Phương L. (SN 1987 tuổi, trú tại phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng), về hành vi điều khiển xe ô tô vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng.

Trước đó vào lúc 10h28’ sáng 14/6, camera do ngành đường sắt lắp đặt tại một đường ngang có cảnh báo tự động tại lý trình km 1285+127 trên tuyến đường sắt xuyên Việt thuộc khu gian Ninh Hòa - Phong Thạnh, tỉnh Khánh Hòa đã ghi lại vụ việc xe ô tô du lịch mang BKS 49A-226… cố tình vượt qua đường sắt khi đèn tín hiệu cảnh báo an toàn đã bật đỏ.

Hình ảnh xe ô tô du lịch do nữ tài xế Nguyễn Thị Phương L điều khiển có hành vi vi phạm an toàn giao thông đường sắt đã được camera ghi lại.

Sau khi tiếp nhận những hình ảnh trích xuất từ camera do ngành đường sắt chuyển đến, Cục CSGT – Bộ Công an đề nghị Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành làm rõ và xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Từ kết quả tra cứu thông tin phương tiện giao thông, xác minh người điều khiển xe ô tô du lịch nêu trên tại thời điểm xảy ra vụ việc, kết hợp với các chứng cứ thu thập được, tại buổi làm việc với Trạm CSGT Ninh Hòa, bà Nguyễn Thị Phương L thừa nhận hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt.

Với hành vi nêu trên, ngoài việc bị xử phạt hành chính 19 triệu đồng, người vi phạm là bà Nguyễn Thị Phương L còn bị tước giấy phép lái xe 2 tháng theo quy định tại Nghị định 81/2006/NĐ-CP ngày 19/3/2026 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt.

Tác giả: Hữu Toàn

Nguồn tin: cand.vn