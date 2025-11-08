Hành trình vượt khó của các thủ khoa xứ Nghệ

Cô Hoàng Thị Nguyệt cùng em Chu Quỳnh Thương (bên trái) - thủ khoa và Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) - á khoa môn Hóa học.

Quá trình học tập, ôn thi, nhiều lo lắng, áp lực, nhưng các em đều không ngừng cố gắng. Các em đã viết nên câu chuyện về nghị lực, bản lĩnh vượt khó vươn lên trong học tập.

Thủ khoa Toán đầu tiên của ngôi trường ven biển

Em Hồ Đình Thắng (lớp 12A1) - học sinh đầu tiên đem về kết quả thủ khoa môn Toán kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh cho ngôi trường vùng bãi ngang ven biển THPT Quỳnh Lưu 3 (xã Quỳnh Anh, Nghệ An). Không chỉ vậy, nam sinh này cùng lúc ẵm giải Nhì ở môn Vật lí.

Trước đó, để có mặt ở cả 2 đội tuyển, là cả quá trình nỗ lực bền bỉ, không ngừng của Hồ Đình Thắng, vì nhà trường chỉ khuyến khích học sinh dự thi 1 môn để tập trung ôn thi, nâng cao kiến thức. Nền tảng ban đầu của em là môn Vật lí và từng giành giải Nhì học sinh giỏi tỉnh năm lớp 9. Tuy nhiên, sau kỳ thi học sinh giỏi trường với kết quả đứng đầu cả 2 môn Toán, Vật lí, cô giáo chủ nhiệm Bùi Thị Thanh Thủy đã thuyết phục em vào đội tuyển Toán do cô phụ trách bồi dưỡng.

Cô Thủy cho biết, tình cờ gặp Hồ Đình Thắng trong lớp dạy thêm hè năm em học lớp 10. Thời điểm đó cô chưa được phân công dạy học, chủ nhiệm lớp của Thắng ở trường. Ấn tượng đầu tiên của cô về cậu học trò là vẻ hiền lành và đôi mắt sáng. Những buổi dạy học đầu tiên cô phát hiện Thắng rất thông minh, tư duy Toán học sắc sảo. Với kinh nghiệm của mình, cô tin rằng Thắng sẽ đạt kết quả nổi bật nếu được tập trung bồi dưỡng.

“Ban đầu, Thắng cũng lo ngại nhà trường không đồng ý cho dự thi tỉnh cả 2 môn. Tuy nhiên, tôi động viên em cứ yên tâm học tập, và chứng minh năng lực của mình trong các bài kiểm tra, sàng lọc. Và thực tế, trong các lần thi trường, cụm trường THPT, em đều nằm trong tốp đầu, và càng về cuối vị trí lại càng cao hơn. Trong 3 lần thi khảo sát học sinh giỏi Toán cụm 10 trường THPT, em đã vươn lên dẫn đầu”, cô Thanh Thủy cho biết.

Bước vào kỳ thi chính thức, Hồ Đình Thắng tự tin chinh phục từng môn thi. Trong đó, bài thi môn Toán em làm tương đối trọn vẹn, kể cả những câu tự luận phân loại khó trong đề. Kết quả, tổng bài thi môn Toán em đạt 16,5 điểm - giành giải Nhất, thủ khoa toàn tỉnh Nghệ An. Còn ở môn Vật lí, Thắng cho biết đúng hôm thi em bị đau bụng, nên ảnh hưởng đến thời gian và quá trình làm bài. Dù vậy, em vẫn xuất sắc giành giải Nhì.

Hồ Đình Thắng sinh ra trong gia đình làm nông nghiệp ở làng Bắc Hải, xã Quỳnh Anh, Nghệ An. Mẹ ở nhà trồng rau, còn bố là thợ xây nuôi 3 con ăn học, trong gia đình còn ông bà nội tuổi đã cao. Cách đây 1 năm, bố em gặp tai nạn chấn thương nặng, phải điều trị phục hồi chức năng. Hoàn cảnh gia đình vốn nhiều vất vả, nay thêm một người bệnh cần chăm sóc, gánh nặng kinh tế đổ lên vai mẹ với 3 sào ruộng.

Những lần lụt bão lại mất trắng, phải gieo trồng lại từ đầu. Vui mừng vì kết quả đạt được, nhưng nam sinh làng biển sớm quay về guồng học tập, rèn luyện để chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT với ước mơ vào ngành Khoa học máy tính của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Em Hồ Đình Thắng (học sinh lớp 12A1, Trường THPT Quỳnh Lưu 3) giành giải Nhất - thủ khoa môn Toán, giải Nhì môn Vật lí tại kỳ thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An.

Động lực vượt khó của nữ thủ khoa Hóa học

Đội tuyển môn Hóa học của Trường THPT Quỳnh Lưu 1 (Quỳnh Lưu, Nghệ An) vừa có mùa thi thành công rực rỡ với 9/9 em dự thi đạt giải, trong đó có 3 giải Nhất, 6 giải Nhì. Riêng em Chu Quỳnh Thương (lớp 12A1) đạt thủ khoa toàn tỉnh với 18,5 điểm.

Chia sẻ về kỳ thi năm nay, Thương cho biết đề ra gồm phần trắc nghiệm 12 câu hỏi (50 phút) và phần bài tập tự luận (100 phút). Sau khi nhận đề thi, cảm nhận đầu tiên của em là khó hơn so với những đề mình từng làm thử. Trong đó có những câu hỏi dù kiến thức nằm trong chương trình học, phải tư duy linh hoạt mới có thể trả lời.

Chu Quỳnh Thương chia sẻ, ở phần trắc nghiệm, cách làm bài của em là đọc lướt qua các câu hỏi, cố gắng làm thật nhanh nhất, nếu gặp câu khó em sẽ bỏ qua để làm các câu tiếp theo. Đến cuối đề nếu còn thời gian em sẽ quay trở lại làm tiếp những câu đang bỏ trống. Trong đề thi, có một số câu trắc nghiệm đúng/sai – em dành nhiều thời gian mà vẫn không có câu trả lời chắc chắn. Còn tự luận là thế mạnh của em, thời gian làm bài cũng không áp lực như phần trắc nghiệm.

“Sau khi thi xong, trao đổi với các bạn và cô giáo, em biết mình đã trả lời sai, bị mất điểm chủ yếu ở phần trắc nghiệm. Tổng thể bài thi, em vẫn hy vọng sẽ đạt giải, nhưng kết quả đạt giải Nhất, thủ khoa toàn tỉnh thực sự khiến em bất ngờ và vỡ òa vui mừng, hạnh phúc”, nữ sinh chia sẻ.

Chu Quỳnh Thương sinh ra trong gia đình không khá giả. Mẹ làm công nhân, bố lao động tự do. Năm Thương lên lớp 6, để có tiền trang trải cuộc sống, nuôi con ăn học, bố em quyết định đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Từ đó, kinh tế gia đình em đỡ vất vả hơn, nhưng đổi lại là những năm tháng chị em Thương phải xa bố.

Cô Hoàng Thị Nguyệt – giáo viên chủ nhiệm, phụ trách bồi dưỡng đội tuyển Hóa học Trường THPT Quỳnh Lưu 1 cho biết, trong đội tuyển môn Hóa học, Thương có nền tảng nhất, em từng đạt giải Nhì học sinh giỏi tỉnh năm lớp 9. Sau khi lên THPT, em tạo được ấn tượng đối với giáo viên với tố chất thông minh, chăm chỉ, và gần như hoàn hảo trong mỗi bài làm.

“Quá trình bồi dưỡng, tôi luôn có sự tin tưởng, chắc chắn về em Thương, vì em luôn giữ phong độ ổn định, chắc chắn, ý thức học tập cao. Kết quả thủ khoa của Thương khiến tôi cũng cảm thấy rất vui mừng, tự hào và xứng đáng với nỗ lực của em trong suốt thời gian qua”, cô Nguyệt cho biết.

Trường THPT Quỳnh Lưu 1 có 9 giải Nhất tại kỳ thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An, trong đó có 3 em của đội tuyển Hóa học.

Giáo viên nỗ lực giành cơ hội cho trò

Theo cô Hoàng Thị Nguyệt, tất cả thành viên của đội tuyển Hóa học năm nay đều nỗ lực học tập, trong đó có nhiều em hoàn cảnh gia đình khó khăn, vất vả. Em Nguyễn Thị Tuyến, học sinh lớp 12A01, cũng xuất sắc giành giải Nhất – và là á khoa toàn tỉnh môn Hóa học với 18,25 điểm.

Thành quả này là sự bứt phá ngoạn mục của cô học trò nghèo, vốn chưa từng có nền tảng gì về môn Hóa học khi ở cấp THCS. Nhà Tuyến ở xã Quỳnh Sơn, cách trường gần 10km, gia đình thuộc diện hộ cận nghèo. Sinh ra trong gia đình đơn thân, mẹ một mình nuôi Tuyến và chị gái khôn lớn, em cũng không có điều kiện để học thêm ngoài. Khi em được cô giáo Nguyệt phát hiện, khích lệ và lấy nguồn bồi dưỡng, xây dựng đội tuyển học sinh giỏi, dù kết quả chỉ nằm ở tốp cuối, Tuyến đã cảm thấy rất vui mừng.

Nói về học trò, cô Nguyệt cho biết thêm, thời gian ôn luyện, năng lực của Tuyến có sự tiến bộ rõ rệt, trông thấy, từ vị trí tốp cuối vươn lên tốp đầu đội tuyển. Hè năm lớp 11, em bị ốm và phải trải qua ca phẫu thuật, nhưng sau khi bình phục, em đã nhanh chóng trở lại việc học tập. “Giải Nhất của Tuyến vốn đã nằm trong hy vọng của cô trò, nhưng em là người đã nắm lấy cơ hội, phát huy năng lực trong thời điểm quyết định để hiện thực hóa được mục tiêu”, cô giáo tự hào chia sẻ.

Với Phan Trung Long (lớp 12A1) lại có màn lội ngược dòng đáng nể. Năm lớp 9, em từng tham gia thi học sinh giỏi tỉnh môn Hóa nhưng không đạt giải. Cú sốc thi trượt khiến nam sinh hụt hẫng nhưng cũng nhận ra mình chưa có nền tảng kiến thức đủ vững vàng, chắc chắn. Lên THPT, em tiếp tục theo đuổi môn Hóa học với sự chăm chỉ, nỗ lực hơn.

Hoàn cảnh gia đình Long cũng vất vả, mẹ làm nông nghiệp, bố đi phụ hồ, từng bị tai nạn lao động nên sức khỏe bị ảnh hưởng. Thương bố mẹ, em chỉ biết phấn đấu vươn lên trong học tập. Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm lớp 12 cũng là cơ hội để nam sinh làm lại sau thất bại năm lớp 9. “Lần thi này, em đã tự tin về kiến thức và vui mừng khi giành được giải Nhất, vượt qua cả mục tiêu ban đầu”, nam sinh phấn khởi nói.

Chia sẻ về quá trình đồng hành với học sinh trong mùa thi năm nay, cô Nguyệt cho biết, theo quy chế của Sở GD&ĐT Nghệ An, đối với các trường THPT không chuyên, tùy theo quy mô học sinh, các nhà trường sẽ được cử từ 1 - 7 thí sinh dự thi/môn.

Tuy nhiên, khi chốt đội tuyển, cô Nguyệt không nỡ bỏ bớt em nào. Các em có năng lực khá đồng đều, mong muốn được tham gia thi học sinh giỏi để thử sức. Để tạo cơ hội cho học trò, cô đã xin phép nhà trường báo cáo sở GD&ĐT cử 9 thí sinh dự thi đối với môn Hóa học. Và sự quyết tâm, nỗ lực của cô trò đã đem về quả ngọt với 100% em đạt giải cao.

Hồ Đình Thắng cho biết, bên cạnh học ở trường với sự hướng dẫn, bồi dưỡng của thầy cô, em mua thêm các gói học trên mạng Internet để tiếp cận tài liệu mới lạ. Tiền mua khóa học là em tiết kiệm từ tiền mừng tuổi dịp Tết, học bổng và khen thưởng của nhà trường trong các lần thi đạt thành tích cao. Có nhiều khóa học trực tuyến giá thành cao, em không có đủ tiền nên chỉ mua những gói giá thành rẻ 1 - 2 triệu đồng, chủ yếu để lấy nguồn đề thi hay, tự luyện tập.

