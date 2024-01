Hành động vô tư của cô dâu chú rể khiến chủ hôn phải dừng lại nhắc nhở, quan khách không nhịn được cười

Lễ cưới là nghi thức vô cùng trọng đại, chính thức thông báo với người thân, bạn bè về mối quan hệ vợ chồng của cặp đôi. Mang tính trang trọng, nghiêm túc là vậy, song cũng có không ít những tình huống hài hước, hay câu chuyện trớ trêu xảy ra tại đám cưới.

Chẳng hạn như câu chuyện "khó đỡ" về một đám cưới vừa lan truyền trên mạng xã hội mới đây khi cô dâu và chú rể bị chủ tọa lên tiếng nhắc nhở về tật "nói chuyện riêng" trong lúc cử hành hôn lễ.

Clip: Hành động vô tư của cô dâu chú rể khiến chủ hôn phải dừng lại nhắc nhở, quan khách chứng kiến không nhịn được cười. (Nguồn: Louis)

Theo đó, đoạn clip mở ra khung cảnh đám cưới rất trang trọng và lịch sự. Lúc này trên sân khấu là sự có mặt của 2 nhân vật chính cô dâu và chú rể. Ngoài ra, còn có một bác chủ hôn đang cầm mic phát biểu về chuyện hôn sự của đôi vợ chồng trẻ.

Tuy nhiên, khi đang phát biểu đầy nghiêm túc, bác chủ hôn đã bất ngờ nhắc nhở hành động vô tư nói chuyện riêng của cô dâu và chú rể. "Kính thưa quý vị, trước khi tiết lộ chương trình tiếp theo, tôi đề nghị cô dâu chú rể không nói chuyện riêng", bác chủ hôn vừa nói vừa bật cười thành tiếng. Màn nhắc nhẹ của bác chủ tọa khiến cả hôn trường liền cười vang thích thú.

Cũng không để cô dâu chú rể ngượng ngùng lâu, tiếp sau đó bác chủ tọa khéo léo nói rằng có lẽ vì cả 2 bạn quá hạnh phúc và sung sướng khi được về chung một nhà nên mới phấn khởi như vậy.

Đoạn clip vừa đăng tải không lâu đã nhận về hàng trăm nghìn lượt xem cùng vô số bình luận bàn tán sôi nổi. Ai nấy cũng đều không nhịn được cười trước màn "nhắc nhở" thẳng thắn đến từ vị trí của bác chủ tọa. Bên cạnh đó, nhiều người cũng thích thú và tò mò không biết 2 nhân vật chính đang "buôn dưa" chuyện gì mà say sưa đến vậy.

Một số ý kiến cho rằng sự duyên dáng của bác chủ tọa cùng tình huống dễ thương trên sẽ là kỷ niệm nhớ mãi về sau khi cặp đôi nhắc về ngày cưới của họ.

