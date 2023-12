Được MC hỏi lý do vì sao lại lấy chú rể hiện tại, cô dâu trả lời khiến cả hôn trường cười ngất

Your browser does not support the video tag.

(Nguồn video: Tiktok anhcuoi13)

Theo đoạn clip ghi lại, trong lúc làm lễ trên sân khấu, MC đã hỏi thăm cô dâu về lý do quyết định đi đến đám cưới với chú rể. Đáp lại MC, cô dâu đưa ra câu trả lời khiến cả hôn trường phải bật cười.

Cụ thể, MC hỏi: "Cô dâu thì sao, điều gì khiến cô dâu quyết định trở về với đằng nhà trai làm dâu hiền, vợ thảo?".

Đáp lại, cô dâu nói: "Em bị lừa ạ". Ngay khi cô dâu vừa dứt lời, cả hôn trường liền bật cười. Chú rể đứng bên cạnh cũng khá bất ngờ với câu trả lời của cô dâu.

Tiếp đó, MC hỏi thêm: "Thật không ạ?"

Cô dâu đáp: "Cũng vừa thật thật, giả giả đó ạ".

Lúc này, MC liền lên tiếng giải thích thêm cho cô dâu: "Bị lừa trong mức cho phép đúng không cô dâu?". Cô dâu đã gật đầu ra hiệu đồng ý với nữ MC.

Đoạn clip ngắn ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Cư dân mạng cũng phải bật cười trước câu trả lời hài hước này của cô dâu.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn