Cháy hôn trường khiến dâu - rể cùng 500 khách dự tiệc cưới bỏ chạy toán loạn

Trưa 22/10, một vụ cháy hi hữu xảy ta tại 1 hội trường đám cưới ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khiến hàng trăm khách tới dự tiệc cùng gia đình cô dâu, chú rể hoảng loạn.

Cụ thể, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 12h trưa. Lúc này, cả hội trường giáo xứ Xuân Sơn (xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) đang vui mừng chúc phúc cho đám cưới của cô dâu chú rể.

Your browser does not support the video tag.

Trung tâm hội trường là hàng trăm khách mời đang ăn uống. Bất ngờ sau đó, từ phía dàn nhạc ở sân khấu xảy ra sự cố và lửa bùng cháy. Ngọn lửa và khói lan ra khắp sân khấu, nhanh chóng bao phủ toàn hội trường. Lúc này, trong hội trường hơn 500 khách mời.

Thấy lửa bùng lên, hàng trăm khách mời bỏ chạy tán loạn.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng dân phòng cùng công an xã Xuân Sơn nhanh chóng triển khai phương án chữa cháy tại chỗ nhưng ngọn lửa lan quá nhanh.



Đội PCCC và CNCH Công an huyện Châu Đức nhanh chóng điều 4 xe cứu hoả cùng hàng chục cảnh sát PCCC tới hiện trường tham gia chữa cháy. Lãnh đạo huyện Châu Đức và xã Xuân Sơn cũng ngay lập tức có mặt tại hiện trường, kiểm tra chỉ đạo công tác chữa cháy.

Đến khoảng 13h15', ngọn lửa đựa dập tắt, tuy nhiên đồ đạc trên trong hội trường đám cưới đều bị thiêu rụi hoàn toàn. Hỏa hoạn khiến một người bị thương nhẹ, thiệt hại tài sản ước tính lên tới hàng tỉ đồng.

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: saostar.vn