Hành động nhân văn của Đỗ Hoàng Hên

Hình ảnh Hoàng Hên dành tặng bàn thắng cho bệnh nhân ung thư trên khán đài - Ảnh: CLB HÀ NỘI

Trên sân Hàng Đẫy tối 12-4, CLB Hà Nội thắng Hà Tĩnh 3-0 tại vòng 18 LPBank V-League 2025 - 2026. Cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên kiến tạo bàn mở tỉ số 1-0 và trực tiếp ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0.

Sau khi ghi bàn, Đỗ Hoàng Hên giơ hai tay lên trời trước khi tạo hình trái tim hướng về khán đài, để dành tặng bàn thắng cho một nhân vật đặc biệt. Em là Nguyễn Sơn Tùng đến từ Thanh Hóa, không may mắc bệnh ung thư máu và trải qua 9 năm điều trị.

Với niềm đam mê bóng đá, Sơn Tùng được CLB Hà Nội tạo điều kiện trải nghiệm "đóng vai" cầu thủ chuyên nghiệp, giao lưu, ăn trưa với đội một vào hôm 11-4. Đó là thời điểm em vừa đón sinh nhật tuổi 13, cũng là khoảng thời gian vượt qua giai đoạn điều trị khó khăn nhất.

Tại đây, Đỗ Hoàng Hên đã hứa sẽ ghi bàn vào lưới Hà Tĩnh và dành tặng pha lập công đó cho cậu bé kiên cường chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo. Cầu thủ nhập tịch này đã giữ lời hứa, thể hiện hành động nhân văn, thổi lửa cho đam mê và tiếp thêm nghị lực để Sơn Tùng nói riêng và các bệnh nhân ung thư chiến đấu với bệnh tật.

HLV trưởng CLB Hà Nội ông Harry Kewell chia sẻ: "Mỗi khi chúng ta cảm thấy khó khăn, hãy nhìn vào những con người như thế này. Đây chính là sức mạnh phi thường, sức mạnh thật sự bên trong mỗi con người chúng ta và đó là điều mà tôi luôn trân trọng".

Song song việc duy trì đội bóng hàng đầu Việt Nam, CLB Hà Nội cũng xây dựng hình ảnh một tập thể biết đóng góp cho xã hội, qua các hoạt động thiện nguyện, nhân văn và truyền cảm hứng.

Tác giả: Ngọc Lê

Nguồn tin: tuoitre.vn