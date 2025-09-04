Hàng triệu người chơi không ngờ: Cách "dò số Vietlott" này lại trúng Độc đắc gần 7 tỷ

Khách dò số Vietlott theo cách "lạ"

Một trong những tin tức kết quả xổ số gây chú ý nhất những ngày gần đây đó là một người kinh doanh nhỏ tại Hà Tĩnh đã trở thành chủ nhân của giải Độc Đắc Lotto 5/35 với trị giá lên đến hơn 6,9 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Vietlott, tấm vé may mắn này thuộc về anh N.V.H, được mua qua kênh Vietlott SMS cho kỳ quay 00102 ngày 18/08/2025.

Chia sẻ về bí quyết chọn số, anh H. cho biết mình dựa vào việc thống kê các con số lâu chưa xuất hiện của Vietlott và bất ngờ khi may mắn mỉm cười. Ngay sau khi nhận được thông báo trúng thưởng, anh đã lập tức báo tin vui cho gia đình và dự định sẽ trích một phần tiền để làm từ thiện.

Bên cạnh các loại hình phổ biến như Mega 6/45 và Power 6/55, rõ ràng Lotto 5/35 đang dần thu hút sự quan tâm của nhiều người chơi, đặc biệt với những giải thưởng lớn như trường hợp của anh H.

Đây cũng là kỳ quay tiếp theo tiếp tục tìm ra người trúng giải thưởng lớn Vietlott.

Những kiểu "luận số" độc đáo trong lịch sử Vietlott

Trong lịch sử Vietlott, đã có nhiều câu chuyện về những người trúng giải độc đắc với các phương pháp luận số độc đáo và thú vị, không chỉ dựa vào may mắn ngẫu nhiên.

Luận số theo những con số "bất di bất dịch": Nhiều người chơi có thói quen chọn những con số gắn liền với cuộc sống của họ, chẳng hạn như ngày, tháng, năm sinh của bản thân hoặc người thân, số điện thoại, biển số xe, số chứng minh nhân dân. Họ tin rằng những con số này mang ý nghĩa đặc biệt và sẽ mang lại may mắn. Chẳng hạn, một người đàn ông ở Kon Tum từng trúng giải Jackpot 2 Power 6/55 nhờ bộ số được luận từ số sê-ri của một tờ tiền nhặt được.

Một câu chuyện gần đây là anh N.H.T, một công nhân ở TP. Hồ Chí Minh, đã trúng Jackpot 2 của Power 6/55 trị giá hơn 16 tỷ đồng nhờ chọn các con số theo ngày tháng sinh của vợ và con.

"Nuôi" một bộ số duy nhất: Nhiều người chơi không thay đổi bộ số của mình mà kiên trì mua đi mua lại một dãy số duy nhất qua nhiều kỳ quay. Họ tin rằng chỉ cần kiên nhẫn, một ngày nào đó bộ số của mình sẽ "nổ". Đây là một cách chơi mang tính bền bỉ và chờ đợi may mắn.

Điển hình là trường hợp anh P.V.H. ở Cần Thơ đã chỉ "nuôi" duy nhất một dãy số Mega 6/45 trong hơn một năm rưỡi và cuối cùng trúng giải độc đắc gần 20 tỷ đồng.

Luận số theo những sự kiện đặc biệt: Đôi khi, những con số trúng giải lại xuất phát từ những sự kiện, giấc mơ hoặc những dấu hiệu bất ngờ trong cuộc sống. Một người phụ nữ ở TP.HCM từng trúng gần 28 tỷ đồng với bộ số dựa trên ngày sinh của con út và biển số xe của một người bạn. Hay một người đàn ông khác lại chọn số theo cảm hứng từ một sự kiện xã hội nóng hổi thời điểm đó.

Dựa vào thống kê tần suất các con số: Một số người chơi lại tiếp cận việc chọn số một cách khoa học hơn. Họ dành thời gian nghiên cứu, thống kê những con số thường xuất hiện trong cách kỳ trúng thưởng trước đó để chọn bộ số chơi Vietlott.

Thế nhưng cũng có người lại đang chọn cách phi truyền thống hơn, là tìm các số đã lâu chưa xuất hiện. Phương pháp này đòi hỏi sự kiên nhẫn và tỉ mỉ, như trường hợp của anh N.V.H trong câu chuyện trên, người đã trúng giải Lotto 5/35 nhờ thống kê những con số lâu chưa về.

Những câu chuyện này cho thấy việc trúng số đôi khi đến từ những điều bất ngờ và mang tính cá nhân, phản ánh niềm tin và hy vọng của người chơi vào những con số đặc biệt đối với họ.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, tất cả các phương pháp trên đều chỉ là kinh nghiệm và niềm tin cá nhân. Xổ số tự chọn là sự may mắn và không có công thức chiến thắng chắc chắn nào. Việc chọn số nên được coi là một hình thức giải trí và không nên chi quá nhiều tiền vào đó.

Lưu ý quan trọng khi dò số Vietlott

Người chơi phải kiểm tra kỹ càng bộ số đã chọn: Với các sản phẩm như Mega 6/45 và Power 6/55, thứ tự các con số không quan trọng. Tuy nhiên, với các sản phẩm như Max 3D/3D+ hoặc Max 4D, thứ tự các con số có thể quyết định giải thưởng.

Ngoài ra, việc bảo quản vé cẩn thận cũng là yếu tố quan trọng vì đây là bằng chứng duy nhất để nhận giải. Bạn hãy giữ vé số nguyên vẹn, không bị rách, nát hoặc tẩy xóa.

