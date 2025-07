Hàng trăm con cá bơi vào nhà dân trong trận mưa lớn

Your browser does not support the video tag.

Vào ngày 22/7, tại thôn Sơn Hạ, thị trấn Hoàng Cương, huyện Nhiêu Bình, Thành phố Triều Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, mưa lớn đã khiến mực nước sông dâng cao đột ngột.

Hậu quả là một lượng lớn cá vốn sinh sống dưới sông đã bơi vào làng, thậm chí hơn một trăm con đã bơi vào nhà ông Từ, một người dân địa phương.

Ông Từ cho biết nước đã rút và lượng mưa cũng giảm bớt. Ông và gia đình đã bắt những con cá đã bơi vào nhà và sau đó thả chúng vào ao cá của làng khi lũ rút.

Hàng trăm con cá bơi trong nhà dân.

Đoạn clip do gia đình ông Từ ghi lại cho thấy, nhiều con cá đang bơi lội tung tăng trong ngôi nhà bị ngập nước. Hình ảnh này khiến cư dân mạng thích thú và đùa rằng nếu bắt hết số cá này sẽ đủ ăn cả tháng.

Sau khi nước rút, gia đình ông Từ đã dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa và rất may không ai bị thương hay gặp nguy hiểm trong trận mưa lớn.

Tuy nhiên, do chiếc tủ lạnh bị ngâm nước quá lâu, không được kê lên cao nên đã hư hỏng, các thiết bị điện khác không bị ảnh hưởng nhiều.

Người này cũng chia sẻ, lúc đỉnh điểm ngập lụt, có nhà bị ngập nước cả mét. Nhà ông đã chủ động đắp nền cao hơn khoảng 70 - 80cm, nên mực nước tràn vào chỉ khoảng 20cm.

Tác giả: Phương Linh (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn