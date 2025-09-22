Hàng loạt nạn nhân sập bẫy "trùm" lừa đảo khi cho thuê xe ô tô tự lái

Ngày 21-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Vũ Mạnh Hùng (SN 1985, trú tại tổ 1, khu 3B, phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự và tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức", quy định tại khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Vũ Mạnh Hùng tại cơ quan công an

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được đơn của chị V.T.L. (trú tại phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) tố giác Vũ Mạnh Hùng (SN 1985, trú tại tổ 1, khu 3B, phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi thế chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả và cầm cố ô tô để vay tiền, sau đó chiếm đoạt 1 tỉ 130 triệu đồng.

Khẩn trương vào cuộc tiến hành xác minh, lực lượng công an xác định, từ tháng 6-2024 đến tháng 5-2025, do cần tiền để tiêu xài cá nhân, Hùng đã đặt mua Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả trên mạng, sau đó thuê nhiều xe ô tô tự lái trên địa bàn tỉnh rồi mang cầm cố cho chị V.T.L. để vay tiền rồi chiếm đoạt.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục nhận thêm 7 đơn tố giác của công dân tại phường Hạ Long, Cẩm Phả, đặc khu Vân Đồn. Các nạn nhân tố giác Vũ Mạnh Hùng có hành vi thế chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, thuê xe ô tô để mang đi cầm cố vay tiền rồi không trả, chiếm đoạt với số tiền lớn.

