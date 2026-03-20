Mở đăng ký trực tuyến cho công dân Việt Nam muốn rời Trung Đông

Khói bốc lên từ một đám cháy do drone gây ra gần sân bay quốc tế Dubai (UAE) khi một máy bay dân sự chuẩn bị hạ cánh ngày 16-3 - Ảnh: AFP

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 19-3, vấn đề bảo hộ công dân Việt Nam tại Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Israel và Iran chưa dứt tiếp tục nhận được sự quan tâm của báo chí.

Phóng viên Tuổi Trẻ đề nghị Bộ Ngoại giao cập nhật tình hình công dân Việt Nam tại khu vực Trung Đông và các biện pháp bảo hộ công dân.

Phản hồi, người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết theo thông tin từ các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan chức năng liên quan, cho đến nay, cơ bản công dân Việt Nam đi du lịch, quá cảnh tạm thời bị hủy chuyến bay do không phận bị đóng đã về Việt Nam hoặc lên chuyến bay tiếp theo rời khỏi khu vực Trung Đông.

Đối với các tàu, thuyền viên Việt Nam đang hoạt động ở khu vực Trung Đông chưa thể rời eo biển Hormuz, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại, các cơ quan chức năng liên quan liên tục cập nhật, theo sát tình hình, sẵn sàng các biện pháp hỗ trợ, đảm bảo an ninh, an toàn cho người và tàu.

"Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Israel, UAE, Saudi Arabia, Kuwait, Qatar mở đăng ký trực tuyến, tổng hợp nguyện vọng của công dân muốn về nước hoặc sang nước thứ ba, làm cơ sở phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp", đại diện Bộ Ngoại giao thông tin.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng tại họp báo chiều 19-3 - Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp

Cũng theo bà Phạm Thu Hằng, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Iran, Israel và các khu vực lân cận đang rà soát nhu cầu của công dân Việt Nam tại sở tại, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại và các cơ quan liên quan trong nước để triển khai các phương án phù hợp.

Đi vào cụ thể, đại diện Bộ Ngoại giao cho hay Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia đã làm việc cụ thể với các cơ quan chức năng sở tại và được phía Saudi Arabia đồng ý cấp thị thực quá cảnh cho công dân Việt Nam miễn phí tại cửa khẩu cũng như tại các cơ quan đại diện của nước này trong khu vực.

Đối với tàu có thuyền viên người Việt bị mắc kẹt tại cảng của Saudi Arabia, theo đề nghị của đại sứ quán, cơ quan quản lý cảng biển đã chủ động liên lạc với tàu và đại diện thuyền viên Việt Nam để nắm tình hình và hỗ trợ các yêu cầu cần thiết của công dân Việt Nam.

Tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Đại sứ quán Việt Nam tại UAE đã làm việc với Bộ Ngoại giao UAE và các hãng hàng không UAE nhằm đề nghị hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để đưa hơn 200 công dân Việt Nam đi du lịch bị kẹt lại tại các sân bay lớn (Dubai, Zayed) quá cảnh tại UAE sang nước thứ ba.

Bên cạnh đó, đại sứ quán cũng tiếp nhận nhiều công dân Việt Nam và hỗ trợ các nhu yếu phẩm cần thiết trong lúc chưa thể rời khỏi Dubai, Abu Dhabi.

Xung đột hiện tại ở Trung Đông bùng phát hôm 28-2 vừa qua, sau khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công vào lãnh thổ Iran. Hậu quả khiến nhiều quan chức cấp cao Iran, trong đó có Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng. Các vụ tấn công cũng gây thiệt hại cho nhiều cơ sở hạ tầng và thường dân tại Iran.

Phía Iran sau đó đáp trả bằng việc phóng tên lửa đạn đạo, máy bay không người lái vào các mục tiêu trên lãnh thổ Israel, các căn cứ của Mỹ nằm trên lãnh thổ nhiều nước vùng Vịnh. Kể từ đó, hai bên bị cuốn vào vòng xoáy tập kích - trả đũa mỗi ngày và chưa có dấu hiệu cho thấy chiến sự sẽ sớm kết thúc.

Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam tại Iran, Israel và các nước lân cận cần thường xuyên theo dõi những thông tin của chính quyền sở tại, cảnh báo của Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Trong trường hợp khẩn cấp hay gặp khó khăn, công dân Việt Nam cần liên lạc ngay với các đường dây nóng bảo hộ công dân 24/7 của các cơ quan đại diện Việt Nam tại Iran, Israel và các khu vực lân cận hoặc Tổng đài bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao để được hỗ trợ khẩn cấp.

Một số thông tin đường dây nóng bảo hộ công dân tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở Trung Đông: Đại sứ quán Việt Nam tại Iran (kiêm nhiệm Iraq, Syria): Số điện thoại: +989339658252 (gọi trực tiếp); +989334609074 (Whatsapp, Viber) Đại sứ quán Việt Nam tại Israel: +972 55 502 5616; +972 50 878 3373. Email: [email protected]; [email protected] Đại sứ quán Việt Nam tại UAE (kiêm nhiệm Jordan): Số điện thoại: +971 50 129 9789 (Whatsapp); +971 56 998 3688 (Whatsapp). Email: [email protected] Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia (kiêm nhiệm Oman, Bahrain, Yemen): Số điện thoại: +966 59 573 1500; +966 54 069 5668; +966 56402 7319; +966 56 402 7310; +966 50 039 5148. Email: [email protected] Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar: +974 7708 8920. Email: [email protected] Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait: +965 9975 8155, +965 9982 2568, +965 9782 3639 (WhatsApp). Email: [email protected]. Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập (kiêm nhiệm Lebanon): +201040808993. Email: [email protected] Tổng đài bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao: +84 981848484 hoặc +84 965411118. Email: [email protected]

Tác giả: Duy Linh

Nguồn tin: tuoitre.vn