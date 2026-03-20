Quen biết qua mạng xã hội, hai bé gái bị xâm hại tại nhà nghỉ

Ngày 20-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ hình sự Võ Thanh Hoàng (SN 2008; trú xã An Lương, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Hiện trường xảy ra vụ xâm hại

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 17-3, Công an xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai kiểm tra hành chính một nhà nghỉ trên địa bàn, phát hiện Hoàng cùng 2 người bạn là N.T.D. (SN 2008) và Đ.S.N. (SN 2010) thuê 2 phòng nghỉ cùng 2 bé gái.

Qua xác minh, một bé sinh năm 2013, bé còn lại sinh năm 2012. Làm việc với các bên, cơ quan chức năng xác định nhóm thanh thiếu niên này quen biết với hai bé gái từ trước thông qua mạng xã hội.

Theo điều tra ban đầu, tối 16-3, nhóm của Hoàng rủ hai bé gái đến nhà nghỉ. Tại đây, Hoàng đã có hành vi quan hệ với bé gái sinh năm 2013; Đ.S.N. cũng có hành vi tương tự với bé gái sinh năm 2012.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an xã Bình Dương đã kịp thời báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai để chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, đồng thời phối hợp điều tra.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai, trong vụ việc trên, cả Hoàng và Đ.S.N. đều thực hiện hành vi với sự thuận tình của 2 bé gái. Tuy nhiên, Hoàng quan hệ tình dục với bé gái chưa đủ 13 tuổi nên rơi vào trường hợp "hiếp dâm người dưới 16 tuổi" theo quy định tại khoản 1 Điều 142 Bộ luật Hình sự.

Còn trường hợp của Đ.S.N., dù quan hệ tình dục với bé gái có độ tuổi trên 13 đến dưới 16. Tuy nhiên, do N. chưa đủ 18 tuổi nên không bị xử lý về hành vi giao cấu với người từ 13 đến dưới 16 tuổi.

Tác giả: Đức Anh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động