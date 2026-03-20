AFC báo tin “sét đánh” cho ngoại binh V-League

Mới đây, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã chính thức đưa ra án kỷ luật đối với cầu thủ Leonardo Artur De Melo (Leo Artur) của CLB CAHN sau tình huống phạm lỗi nghiêm trọng trong trận gặp Tampines Rovers tại vòng knock-out Champions League Two (Cúp C2 châu Á) 2025/2026 ngày 18/2/2026.

Theo báo cáo của trọng tài, tiền vệ người Brazil đã bị truất quyền thi đấu vì hành vi chơi xấu nghiêm trọng. Căn cứ vào quy định hiện hành, ngoại binh của CLB CAHN sẽ phải nhận án treo giò tổng cộng 2 trận tiếp theo ở sân chơi châu lục thuộc hệ thống AFC.

Không chỉ dừng lại ở đó, cầu thủ của CLB CAHN còn phải nộp phạt số tiền 1.500 USD theo quy định của Ban kỷ luật AFC dành cho giải đấu. Khoản tiền này phải được thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ khi quyết định chính thức được ban hành.

Trước đó, Leo Artur phải nhận án phạt bổ sung từ VFF khi bị treo giò ở trận đá bù vòng 10 V-League 2025/2026 giữa CLB CAHN và Thanh Hóa đã diễn ra vào ngày 24/2.

Theo quy định về kỷ luật của VFF, cầu thủ bị phạt thẻ đỏ trực tiếp ở các trận đấu cuối cùng tại giải đấu cấp CLB của AFC sẽ bị đình chỉ thi đấu ở trận đấu tiếp theo tại giải quốc gia do đơn vị tổ chức giải vận hành.

