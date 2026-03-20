X.á.c cá voi hơn 5 tấn dạt vào bờ biển Nghệ An

Xác cá voi đang phân hủy dạt vào bờ biển xã Hải Châu, Nghệ An trưa 20-3 - Ảnh: DOÃN HÒA

Trưa 20-3, một lãnh đạo UBND xã Hải Châu, Nghệ An cho biết chính quyền địa phương đang phối hợp người dân trục vớt xác một con cá voi trôi vào bãi biển để đem chôn cất.

Khoảng 9h sáng cùng ngày, một số người dân đánh bắt hải sản ven bờ gần bờ biển xóm Phú Thành, xã Diễn Kim (cũ), nay là xã Hải Châu thấy một xác cá voi bị sóng đánh dạt vào bờ.

Xác cá voi màu nâu và trắng đã thối rữa, bốc mùi khó chịu, nằm bẹp giữa bãi cát.

Qua kiểm tra cán bộ chuyên môn phán đoán cá chết vài tuần trước. Xác cá dài gần 10m, ước tính nặng hơn 5 tấn.

Hàng trăm người dân địa phương tới theo dõi cơ quan chức năng gom xác cá đào hố tại cánh rừng gần đó để chôn cất cá theo phong tục, tín ngưỡng để không ảnh hưởng đến môi trường biển cũng như các khu dân cư gần đó.

Nhiều người dân địa phương tới xem xác cá voi - Ảnh: DOÃN HÒA

Vào tháng 5-2024, một phần xác cá voi hơn 3 tấn cũng từng dạt vào bờ biển xã Diễn Hùng, huyện Diễn Châu (cũ), Nghệ An.

Cá voi hay còn gọi là cá ông, tên khoa học Cetacea, gồm khoảng 90 loài hầu hết sinh sống ở các đại dương lớn.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ