Hà Nội công bố 125 người trúng cử đại biểu HĐND TP, có tên con trai bầu Hiển

Chủ tịch Hà Nội đi bỏ phiếu bầu Đại biểu Quốc hội và HĐND TP trong sáng 15-3 - Ảnh: PHẠM TUẤN

Ngày 20-3, Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội vừa ban hành nghị quyết về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031

Theo nghị quyết, Hà Nội công bố 125 người trúng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong đó, đáng chú ý, ông Đỗ Vinh Quang (sinh năm1995), hiện là phó chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội, có tên trong danh sách trúng cử Đại biểu HĐND TP Hà Nội.

Ông Quang là con trai thứ hai của ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển), Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn T&T.

Trước đó, vào ngày 15-3, Hà Nội đã tổ chức Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND TP TP khóa VII, nhiệm kỳ 2026-2031. Hà Nội tổ chức 4.098 khu vực bỏ phiếu với hơn 6 triệu cử tri trong danh sách.

Tính đến 22h, số cử tri đi bầu toàn TP đạt tỉ lệ: 99,54%. Nhiều địa phương đạt 100% cử tri trong danh sách tham gia bỏ phiếu, tiêu biểu như các phường: Đống Đa, Lĩnh Nam và các xã Chuyên Mỹ, Minh Châu, Hồng Sơn, Quảng Oai, Bất Bạt, Suối Hai, Ba Vì, Yên Bài, Phúc Thọ, Hát Môn, Yên Xuân, Hưng Đạo, Dương Hòa, Đan Phượng, Liên Minh.

Toàn TP có 2.669 khu vực bỏ phiếu đạt tỉ lệ 100% cử tri đi bầu.

Tại đợt bầu cử HĐND TP nhiệm kỳ này, Hà Nội có 205 người ứng cử đại biểu HĐND TP với cơ cấu, chất lượng được đánh giá cao hơn các nhiệm kỳ trước.

Trong 205 ứng viên HĐND TP Hà Nội có 149 người có trình độ sau đại học, chiếm 60,1%; 107 ứng viên nữ, chiếm 43,1%; 84 ứng viên dưới 40 tuổi; 34 ứng viên ngoài Đảng và 50 ứng viên tái cử.

Cử tri có thể tra cứu danh sách 125 người trúng cử Đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Danh sách 125 người trúng cử Đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031:

Tác giả: Phạm Tuấn

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ