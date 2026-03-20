Bóng đá Việt Nam bất ngờ có một sân chơi mới

Thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ngày 20/3 cho biết, giải đấu trên dự kiến diễn ra trong các đợt FIFA Days, giúp các đội tuyển có thể triệu tập lực lượng mạnh nhất. Đây là điểm khác biệt quan trọng so với ASEAN Cup – giải đấu truyền thống của khu vực nhưng không thuộc hệ thống thi đấu chính thức của FIFA.

Bên cạnh sân chơi khu vực và châu lục quen thuộc, các cầu thủ Việt Nam sắp có thêm một đấu trường mới. Ảnh: CTV.

FIFA ASEAN Cup là giải đấu độc lập, không liên quan đến ASEAN Cup hiện tại. Trong khi ASEAN Cup vẫn giữ vai trò là sân chơi quen thuộc của khu vực, thì FIFA ASEAN Cup được FIFA bảo trợ, đồng nghĩa với việc các trận đấu sẽ được tính điểm trên bảng xếp hạng thế giới với hệ số cao hơn.

Đáng chú ý, năm 2026 sẽ đánh dấu lần đầu tiên các đội tuyển Đông Nam Á tham dự hai giải đấu cấp khu vực trong cùng một năm. Bên cạnh FIFA ASEAN Cup, ASEAN Cup vẫn được tổ chức theo chu kỳ truyền thống, dự kiến diễn ra từ ngày 24/7 đến 26/8.

Trên bình diện chiến lược, việc FIFA trực tiếp đứng ra bảo trợ và phát triển một giải đấu cấp khu vực cho thấy sự chuyển hướng rõ nét từ mô hình phát triển đồng đều sang đầu tư trọng điểm theo khu vực. Đông Nam Á, với dân số hơn 600 triệu người, niềm đam mê bóng đá lớn cùng thị trường thương mại tăng trưởng nhanh, được đánh giá là điểm đến phù hợp cho các sáng kiến mang tính đột phá của bóng đá thế giới.

Ở góc độ chuyên môn, FIFA ASEAN Cup hứa hẹn tạo ra môi trường cạnh tranh chất lượng cao, bổ sung cho hệ thống thi đấu hiện có. Đối với các liên đoàn thành viên, trong đó có Việt Nam, đây không chỉ là sân chơi mới mà còn là cơ hội để khẳng định vị thế, gia tăng ảnh hưởng và thúc đẩy quá trình chuyên nghiệp hóa.

Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang hướng tới các mục tiêu dài hạn ở cấp độ châu lục và thế giới, việc tham gia và tận dụng hiệu quả sân chơi này được kỳ vọng sẽ mang lại những bước phát triển tích cực, góp phần nâng cao vị thế của đội tuyển trên bản đồ bóng đá quốc tế.

Tác giả: Nguyễn Bình

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân