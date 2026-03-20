Rao bán tài liệu ôn thi viên chức giáo dục giả trên mạng, Sở Giáo dục đề nghị công an vào cuộc

Ngày 20-3, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị cho biết vừa gửi văn bản đề nghị Công an tỉnh xác minh, xử lý các trang mạng xã hội rao bán tài liệu ôn thi tuyển viên chức giáo dục không chính thức.

Theo sở, các tài liệu này không liên quan đến kỳ thi tuyển 416 viên chức giáo dục năm học 2025-2026, nhưng được rao bán với giá khoảng 350.000 đồng/bộ, kèm lời mời tham gia lớp ôn thi thu phí. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, gây thiệt hại kinh tế cho thí sinh và ảnh hưởng đến uy tín cơ quan quản lý.

Sở đề nghị cơ quan công an rà soát, xác minh nguồn gốc tài liệu, phương thức giao dịch và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, minh bạch.

Ông Võ Văn Minh, Phó giám đốc sở, khuyến cáo thí sinh chỉ sử dụng tài liệu ôn tập chính thức do sở công bố, không mua tài liệu trôi nổi trên mạng.

Như Tuổi Trẻ Online thông tin trước đó, từ khi Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị có thông báo về việc tuyển dụng 416 viên chức giáo dục, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện nhiều trang fanpage đăng các thông tin thi tuyển kèm rao bán các tài liệu ôn thi.

Mỗi trang có hàng trăm ngàn lượt theo dõi, hàng ngàn người đã bị dẫn dụ mua các tài liệu này với giá 350.000 đồng/bộ.

Tác giả: Quốc Nam

