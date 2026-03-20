Điều tra làm rõ vụ người đàn ông rơi từ lầu 17 chung cư xuống đất

Trưa 20/3, cư dân sống block C, chung cư P.T (đường Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Thạnh, TP Hồ Chí Minh) nghe tiếng động mạnh khu vực bên hông chung cư nên chạy ra kiểm tra. Tại đây, mọi người hoảng hốt khi phát hiện người đàn ông nằm bất động trên vũng máu, cơ thể biến dạng nên gọi điện báo với Công an.

Hiện trường nơi phát hiện người đàn ông rơi từ tầng 17 xuống đất.

Hiện trường được phong tỏa phục vụ công tác điều tra.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, Công an phường Phú Thạnh xác định nạn nhân SN 1987, sống tại block A của chung cư sau đó di chuyển sang block C thực hiện hành vi trên. Tại tầng 17 của block C, Công an xác định có một số dấu vết nghi nạn nhân rơi từ vị trí này xuống đất.

Nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường.

Sau khi khám nghiệm hiện trường hoàn tất, thi thể nạn nhân được chuyển vào bệnh viện khám nghiệm tử thi, Công an làm việc với một số người liên quan để làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng trên.

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: cand.com.vn