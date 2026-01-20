Truy tìm người liên quan đường dây lừa đảo tiền ảo đa cấp ngàn tỉ của Huỳnh Đức Vân

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định đối với Huỳnh Đức Vân - nghi phạm cầm đầu - Ảnh: H.B.

Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng vừa ra quyết định truy tìm đối với Bùi Thị Kim Na (38 tuổi, trú phường Hải Châu, Đà Nẵng) - là đối tượng liên quan đến vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kinh doanh tiền ảo đa cấp quy mô hàng ngàn tỉ đồng.

Theo Công an Đà Nẵng, ngày 15-12-2025, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), Viện Kiểm sát nhân dân Đà Nẵng bắt giữ 8 người sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lừa đảo kinh doanh đa cấp tiền ảo với số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn.

Nghi phạm cầm đầu đường dây là Huỳnh Đức Vân (trú phường Hòa Cường, Đà Nẵng).

Bước đầu xác định, khoảng đầu năm 2020, Vân đã cấu kết, bàn bạc phân chia công việc cùng với 3 người ở TP.HCM và nhiều người khác, tạo ra một dự án "ma" về đồng tiền ảo có tên "DRK".

Nhóm này đẩy mạnh truyền thông bằng nhiều thông tin sai sự thật trên mạng xã hội để dẫn dụ nhiều nhà đầu tư tham gia nhằm chiếm đoạt tài sản.

Sau khi đưa các nhà đầu tư "vào tròng", nhóm trên đánh sập dự án "DRK", xóa website, xóa fanpage và các hội nhóm liên quan nhằm chiếm đoạt toàn bộ tiền của nhà đầu tư.

Căn cứ thông tin, tài liệu, dữ liệu điện tử thu được trong quá trình phá án, xác định các đường dây trên đã chiếm đoạt của nhà đầu tư số tiền điện tử gồm hơn 1.880 BTC, hơn 37.000 ETH và gần 2,7 triệu USDT (tương đương khoảng 2.000 tỉ đồng).

Cơ quan chức năng đã tạm dừng giao dịch các tài khoản ngân hàng, bất động sản liên quan trị giá trên 600 tỉ đồng.

Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Huỳnh Đức Vân cùng 7 người khác. Đồng thời kêu gọi những người có liên quan đến vụ việc nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đã ban hành quyết định truy tìm đối với Bùi Thị Kim Na để phục vụ công tác điều tra.

Được biết nghi phạm cầm đầu là Huỳnh Đức Vân từng xuất hiện nhiều trên báo chí, mạng xã hội với hình ảnh một CEO trẻ, thành đạt. Người này thường xuyên chia sẻ cuộc sống sang chảnh với nhà đẹp, xe sang.

Tác giả: Đoàn Cường

Nguồn tin: tuoitre.vn