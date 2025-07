Hàn Quốc bắt giữ Tư lệnh tác chiến UAV liên quan đến vụ án thiết quân luật

Ngày 20/7, Nhóm kiểm sát viên đặc biệt của Hàn Quốc đặc trách điều tra cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol đã đệ trình đơn xin lệnh bắt giữ chính thức đối với ông Kim Yong-dae – Tư lệnh tác chiến thiết bị bay không người lái của quân đội Hàn Quốc. Ông Kim bị cáo buộc đã thực hiện chỉ thị của Tổng thống khi đó là ông Yoon Suk Yeol cho một thiết bị bay không người lái thâm nhập không phận Triều Tiên nhằm gây xung đột quân sự, làm gia tăng căng thẳng giữa 2 nước để tạo cớ ban bố lệnh thiết quân luật.

Tư lệnh Kim Yong-dae. Ảnh: Yonhap

Phía cơ quan điều tra nhận định Tư lệnh Kim Yong-dae là nghi can quan trọng trong quá trình điều tra ông Yoon Suk Yeol với cáo buộc “đồng mưu với thế lực nước ngoài để gây nội loạn”, đồng thời có nguy cơ tiêu hủy chứng cớ và bỏ trốn. Đây là lần đầu tiên Nhóm kiểm sát viên đặc biệt của Hàn Quốc xin lệnh bắt chính thức với một nghi can liên quan đến tội danh nêu trên. Trước đó, vào ngày 17/7, Nhóm kiểm sát viên đặc biệt đã tiến hành thẩm vấn ông Kim và đã bắt giữ khẩn cấp nghi can này vào ngày hôm sau.

Tuy nhiên, ông Kim Yong-dae khẳng định, chiến dịch đưa thiết bị bay không người lái thâm nhập không phận Bình Nhưỡng được thực hiện theo chỉ thị của Bộ Tổng tham mưu liên quân, nhằm đối phó với việc Triều Tiên thả bóng bay chứa rác sang Hàn Quốc.

Ông Kim cũng phủ nhận việc nhận chỉ thị từ ông Yoon Suk Yeol và Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc. Trước đó, vào hôm 1/7 vừa qua, các kiểm sát viên đặc biệt cũng đã điều tra Viện nghiên cứu khoa học quốc phòng Hàn Quốc, do Viện này là đơn vị cung cấp thiết bị bay không người lái cho quân đội.

Tác giả: Tuấn Nhật

Nguồn tin: vov.vn