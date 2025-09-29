Ngập úng, sạt lở khiến nhiều bản vùng cao ở Nghệ An bị cô lập

Mưa lớn với lượng phổ biến 150-200mm đã khiến nhiều khu vực miền núi phía Tây Nghệ An bị cô lập. Tại xã Tiền Phong, lãnh đạo UBND xã cho biết đã có 3 bản (Na Sành, Mường Hin và Na Cày) bị cô lập hoàn toàn. Mưa cũng làm ngập 3 tràn và cầu Nhạn Quạc, đồng thời gây sạt lở núi tại bản Long Quang, uy hiếp khu dân cư. Tương tự, tại xã Thông Thụ, có tới 8 bản bị chia cắt do nước dâng cao. Tuyến Quốc lộ 16 và một số đoạn đường trọng yếu đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng, cản trở việc đi lại.

Lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo, cấm người và phương tiện qua lại ở các tuyến đường nguy hiểm.

Theo thống kê ban đầu, Nghệ An có Nghệ An 141 nhà,bị hư hỏng, tốc mái. Tại xã Tri Lễ, mưa lớn và sạt lở đã làm 3 nhà bị tốc mái và 4 nhà bị hư hỏng do núi sạt. Ngay trong đêm 28 và sáng 29/9, xã đã khẩn trương di dời 62 hộ với 322 nhân khẩu thuộc 9 bản ra khỏi vùng nguy hiểm. Tại huyện Quỳ Châu, nước sông Hiếu dâng nhanh đã gây ngập lụt ở 8 bản dọc sông và làm cầu Châu Tiến bị ngập sâu, phương tiện không thể qua lại.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường tại vùng núi phía Tây Nghệ An bị chia cắt.

Chính quyền các địa phương miền Tây Nghệ An đã tích cực triển khai các biện pháp ứng phó: huy động lực lượng hỗ trợ người dân di dời, lập chốt kiểm soát tạm thời tại các điểm ngập sâu và khu vực sạt lở để cấm người và phương tiện qua lại, đồng thời tổ chức trực ban tại các khu vực nguy cơ lũ ống, lũ quét và sử dụng loa truyền thanh để cảnh báo kịp thời đến người dân. Các địa phương đang tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến thời tiết để đảm bảo an toàn tối đa cho người dân.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: vov.vn