Lời khai ban đầu của đối tượng s.á.t h.ạ.i "vợ hờ", ném x.á.c xuống kênh phi tang

Tối 7/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ Nguyễn Thành Nhã (SN 1974, ngụ xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh) để điều tra xử lý về hành vi giết người.

Nạn nhân bị sát hại là Trịnh Thị Đ. (SN 1993, ngụ Hưng Điền, Tây Ninh), sống như vợ chồng với Nhã tại phòng trọ ở gần cầu An Hạ (xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh).

Hiện trường nơi phát hiện thi thể chị Đ. dưới kênh.

Trưa cùng ngày, người dân sống tại đoạn kênh thuộc xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh phát hiện thi thể một người phụ nữ không nguyên vẹn dưới kênh nên trình báo với Công an. Xác nạn nhân đã phân hủy nặng, gây khó khăn trong việc xác định nhân thân và quá trình điều tra.

Xác định đây là một vụ án mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã phong tỏa hiện trường, thu thập các dấu vết để xác định nguyên nhân và đối tượng gây án.

Chiếc bao chứa nhiều quần áo của nạn nhân được phát hiện dưới kênh.

Một chiếc bao chứa thi thể nạn nhân.

Trong khi thông tin vụ án được đăng tải trên báo chí thì Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh nhận thông tin, đối tượng gây ra vụ việc trên đã gọi điện lên Công an xã xin đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nhã khai sống như vợ chồng với chị Đ. tại một nhà trọ gần cầu An Hạ từ tháng 1/2025. Thời gian chung sống, Nhã phát hiện chị Đ. có mối quan hệ yêu đương với nhiều người nên ra sức khuyên can nhưng chị Đ. không chịu nghe theo.

Khoảng 19h ngày 29/8, Nhã thấy chị Đ. đi ra khỏi nhà nghỉ với một người đàn ông khác nên kêu chị Đ. về phòng trọ nói chuyện. Đến khuya cùng ngày, giữa 2 nảy sinh mâu thuẫn, chị Đ. đã dùng dao chém Nhã. Nhã dùng tay đỡ và dùng tay đánh mạnh vào phía sau đầu chị Đ. khiến chị Đ. gục xuống sàn nhà, tử vong.

Công an khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ án.

Phát hiện chị Đ. tử vong, Nhã dùng một chiếc bao bỏ xác nạn nhân vào trong cùng với quần áo, rồi dùng xe máy chở thi thể đến đoạn kênh thuộc xã Bình Hiệp (cách hiện trường hàng chục km) ném xác phi tang.

Nhã về lại phòng trọ thu dọn hiện trường rồi trả phòng trọ, tìm cách lẩn trốn. Khi vụ án được phanh phui, biết không thoát, Nhã đã gọi điện xin ra đầu thú.

Tác giả: M.Đức

Nguồn tin: cand.com.vn