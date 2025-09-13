Kinh hoàng với lời khai của kẻ s.á.t h.ạ.i 4 người trong một gia đình

Trưa 13/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn đang tiếp tục lấy lời khai đối với Nguyễn Nam Đại Thuận (thường gọi là Hào Điên, SN 1988, trú tại đường Y Nuê, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra, xử lý theo quy định. Nguyễn Nam Đại Thuận được xác định là kẻ gây ra vụ thảm án khiến 3 người trong một gia đình tử vong tại chỗ, 1 người bị thương vào rạng sáng 13/9.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Nam Đại Thuận khai nhận: Nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do bên nhà vợ thường xuyên xem thường y, vợ không cho gặp con và giữa Thuận với vợ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nên y đã rắp tâm ra tay giết hại cả nhà vợ để "trả thù".

Đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận tại Cơ quan điều tra.

Để thực hiện hành vi, vào khuya 12/9, sau khi mua được một ít thuốc phiện, Thuận vào nhà của y, lấy theo 1 con dao bầu, 1 cây búa đinh giấu vào trong người rồi đi đến nhà của vợ ở số 20/7 Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk. Trước khi đến nơi, Thuận lấy ma tuý ra dùng.

Khi đến trước nhà vợ, Thuận gọi người ra mở cổng. Nghe tiếng gọi, em Bùi Văn Nghĩa (SN 2002) ra mở cổng cho Thuận vào nhà. Khi vừa vào đến sân, Thuận dùng chiếc búa mang theo bổ nhiều nhát vào đầu, người em Nghĩa. Em Nghĩa kêu cứu và vùng vẫy chạy ra ngoài cổng nhưng bị Thuận rút dao đâm nhiều nhát vào người khiến Nghĩa tử vong sau đó.

Chiếc xe máy đối tượng Thuận cướp trên đường bỏ trốn.

Thuận tiếp tục cầm dao đi vào nhà tìm chị Nguyễn Thị Kim Hoa (SN 1992, vợ của Thuận), bà Trần Thị Dung (SN 1970, mẹ của chị Hoa) và cháu Trần Tấn Phát (SN 2013, con riêng của chị Hoa), dùng dao đâm nhiều nhát vào người cả 3 nạn nhân.

Bà Dung bị đâm bỏ chạy ra đường thì bị Thuận đuổi theo sát hại ngay ngoài đường. Chị Hoa bị đâm chết trong phòng ngủ. Cháu Trần Tấn Phát bị thương tự trèo tường ra ngoài nên may mắn sống sót. Trong nhà lúc này còn có cháu bé 3 tuổi (là con riêng của Thuận với chị Hoa) nhưng Thuận không phát hiện.

Thuận bị người dân và Công an bắt giữ khi đang lẩn trốn ở một khu rẫy hoang cách hiện trường hơn 5km.

Sau khi gây ra vụ thảm án, Thuận quay lại lôi xác các nạn nhân bỏ vào nhà rồi lấy dụng cụ ra, tiếp tục hút ma tuý.

Sau đó, Thuận vứt bỏ toàn bộ hung khí gây án trước cửa nhà, vào bếp lấy một con dao Thái Lan thủ trong người rồi đi bộ ra đường bỏ trốn. Khi đi ra đến đầu đường, Thuận phát hiện một người phụ nữ đang chạy chiếc xe máy mang nhãn hiệu SH model nên đã chặn lại cướp xe rồi bỏ trốn.

Hung khí Thuận dùng để gây án được bọ lại tại hiện trường.



Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, Thuận lục trong cốp xe lấy ra một bộ đồ áo chống nắng mặc vào, cải trang thành phụ nữ. Khi Thuận chạy xe đến một khu vực rẫy vắng ở phường Ea Kao, cách hiện trường khoảng 5km thì bị người dân và lực lượng Công an bắt giữ.

Tác giả: Văn Thành

Nguồn tin: cand.com.vn