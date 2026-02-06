Hai vợ chồng tử vong bất thường trong nhà tại xã Hóc Môn

Đến 16h30 ngày 5/2, Công an xã Hóc Môn phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan Công an TP Hồ Chí Minh đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để làm rõ vụ việc nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn.

Khu vực căn nhà hiện trường vụ việc.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 14h cùng ngày, người dân sống gần căn nhà trên đường Đỗ Văn Dậy (xã Hóc Môn) phát hiện dấu hiệu bất thường nên kiểm tra. Tại đây, họ bàng hoàng phát hiện hai vợ chồng chủ nhà đã tử vong nên lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Ghi nhận tại hiện trường, lực lượng Công an đã thiết lập hàng rào phong tỏa cứng đoạn đường dẫn vào ngôi nhà để phục vụ công tác điều tra. Rất đông người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc khiến giao thông qua khu vực gặp khó khăn.

Xe cứu thương và lực lượng chức năng tại khu vực hiện trường.

Danh tính các nạn nhân và nguyên nhân dẫn đến cái chết hiện chưa được công bố. Cơ quan điều tra đang tập trung xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: Minh Đức - Phú Lữ

Nguồn tin: cand.com.vn