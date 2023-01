Clip: Hai nhóm thanh niên hỗn chiến kinh hoàng trong đêm ở Bình Dương

Tối 8/1, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh hai nhóm người mang theo hung khí truy đuổi nhau, chém loạn xạ gây náo loạn.

Hình ảnh từ clip cho thấy, có hai người bỏ chạy bị trượt chân ngã xuống đường, lập tức bị nhóm thanh niên mang hung khí chém tới tấp. Sau khi thấy nạn nhân nằm yên, nhóm người lên xe máy bỏ chạy.

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào lúc rạng sáng ngày 7/1 trước một quán bar trên đường 30/4 thuộc phường Phú Thọ (TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Clip ghi lại cảnh hỗn chiến được chia sẻ trên mạng xã hội

Sau vụ hỗn chiến giữa hai nhóm người, các nạn nhân bị thương tự đi điều trị, không trình báo cơ quan chức năng.

Liên quan đến vụ việc trên, đại diện Công an TP. Thủ Dầu Một cho biết lực lượng chức năng đang vào cuộc xác minh để xử lý theo quy định pháp luật.

