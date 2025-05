Hai nhóm công chức được khuyến khích nghỉ trước khi sắp xếp bộ máy

Công chức TP.HCM giải quyết thủ tục hành chính cho người dân - Ảnh: Q.ĐỊNH

Tại văn bản hướng dẫn thực hiện nghị định 178/2024 và nghị định 67/2025, Bộ Nội vụ nêu rõ quy định về điều khoản chuyển tiếp liên quan đến việc giải quyết chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư.

Hai nhóm công chức nào phải nghỉ?

Theo đó, trong quá trình xây dựng chính sách, Bộ Nội vụ đã báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý dứt điểm đối với cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 còn chưa giải quyết và khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 nghỉ trước so với thời điểm kết thúc lộ trình sắp xếp.

Như vậy, có 2 nhóm đối tượng được xác định phải nghỉ việc trước thời điểm kết thúc lộ trình sắp xếp tổ chức bộ máy gồm:

- Cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

- Cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Do vậy tại nghị định 178/2024 (được sửa đổi, bổ sung tại nghị định 67/2025) đã quy định các đối tượng này thuộc đối tượng áp dụng.

Các trường hợp này nếu đã được cấp có thẩm quyền giải quyết chính sách theo nghị định 29/2023 nhưng chưa ban hành quyết định hưởng chính sách, hoặc thời điểm nghỉ việc sau ngày 1-1-2025 thì được áp dụng chính sách, chế độ theo quy định tại nghị định 178 (sửa đổi, bổ sung tại nghị định 67).

Dự kiến giảm hơn 110.000 biên chế cấp xã

Trước đó, báo cáo tại cuộc họp của Chính phủ về dự kiến biên chế cán bộ, công chức giảm (không tính biên chế viên chức), Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết đối với cấp tỉnh, số lượng biên chế được cấp có thẩm quyền giao năm 2022 là 110.233 biên chế cán bộ, công chức.

Số lượng biên chế cấp tỉnh sau thời điểm sắp xếp và chính quyền địa phương cấp tỉnh đi vào hoạt động ổn định, dự kiến bố trí khoảng 91.784 biên chế cán bộ, công chức. Như vậy dự kiến giảm khoảng 18.449 biên chế (do cơ cấu lại theo vị trí việc làm).

Đối với cấp xã (hình thành sau khi kết thúc hoạt động cấp huyện và chuyển biên chế cấp huyện về cấp xã (cũ) để sắp xếp theo đơn vị cấp xã mới.

Số lượng biên chế cấp huyện, cấp xã được cấp có thẩm quyền giao năm 2022 là 310.046 biên chế cán bộ, công chức (trong đó cấp huyện 97.440 biên chế và cấp xã 212.606 biên chế).

Số lượng biên chế cấp xã sau thời điểm sắp xếp và khi chính quyền địa phương cấp xã đi vào hoạt động ổn định, dự kiến bố trí 199.260 biên chế cán bộ, công chức.

Theo đó dự kiến giảm khoảng 110.786 (do cơ cấu lại theo vị trí việc làm, nghỉ hưu, nghỉ thôi việc theo chính sách).

Kết thúc hoạt động của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trong cả nước là 120.500 người.

Về số lượng đơn vị hành chính cấp xã giảm và hình thành mới sau sắp xếp, theo tổng hợp từ hồ sơ đề án của các địa phương, dự kiến sau sắp xếp cả nước giảm 6.714 đơn vị (giảm 66,91%, bảo đảm tỉ lệ giảm theo quy định của trung ương là từ 60-70%).

Theo đó từ 10.035 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn 3.321 đơn vị hành chính cấp xã.

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ