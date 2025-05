Hai nhân viên ngoại giao Israel bị bắn thiệt mạng ở thủ đô Washington

New York Times tối 21/5 (sáng 22/5, giờ Hà Nội) dẫn lời Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem xác nhận, "hai nhân viên Đại sứ quán Israel đã bị sát hại gần Bảo tàng Do Thái ở Washington", đồng thời cho biết giới chức Mỹ đang tích cực điều tra vụ việc.

Cảnh sát Mỹ tại hiện trường vụ việc. Ảnh: Reuters

Phát ngôn viên Đại sứ quán Israel tại Washington Tal Naim Cohen khẳng định cả hai nhân viên ngoại giao đã bị bắn bằng súng "ở cự ly gần". Trong khi đó, một thành viên phái đoàn ngoại giao Israel tại Liên hợp quốc (LHQ) mô tả đây là "hành vi khủng bố bài Do Thái".

Giới chức Mỹ chưa công bố danh tính nghi phạm. Bảo tàng Do Thái cách không xa văn phòng Cục Điều tra Liên bang (FBI) ở Washington. Hai nhân viên ngoại giao thiệt mạng có một người nam và một người nữ.

SkyNews dẫn lời cảnh sát trưởng Washington Pamela Smith tiết lộ, họ đã bắt giữ một nghi phạm tại hiện trường. Nghi phạm đã hô lớn "tự do, tự do cho Palestine" khi bị bắt. Các nhân chứng nói rằng, nghi phạm đã lảng vảng bên ngoài hiện trường trước khi tiếp cận các nạn nhân rồi rút súng lục ra để tấn công.

