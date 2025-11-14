Hai người đi xe máy chết tại chỗ sau va chạm với ô tô tải trên Quốc lộ 1

Ngày 14-11, lực lượng Công an TP Huế đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông giữa ô tô tải và xe máy khiến 2 người chết tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người chết tại chỗ.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8 giờ 20 phút cùng ngày, ngay trước cây xăng số 28 trên Quốc lộ 1 đoạn qua xã Phú Lộc, TP Huế. Vào thời điểm này, anh Ngô Trọng Trí (SN 1996; trú tại tỉnh Quảng Ngãi), có giấy phép lái xe hạng C, điều khiển ô tô tải biển số 50E - 116.xx lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng Huế đi Đà Nẵng.

Khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe máy biển số 75AK - 050.xx do anh Đặng Xuân Vinh (SN 1988), chở theo sau chị Nguyễn Thị Lâm Hà (SN 1980; cùng trú tại thôn Nam Trường, xã Vinh Lộc, TP Huế) lưu thông theo chiều ngược lại, gây tai nạn. Hậu quả vụ tai nạn làm anh Vinh và chị Hà chết tại chỗ.

Đây là tuyến đường dẫn vào hầm Phước Tượng. Vị trí xảy ra tai nạn chỉ có 2 làn đường dành cho 2 chiều lưu thông nên cấm vượt.

Tác giả: Q.Nhật

Nguồn tin: Báo Người lao động