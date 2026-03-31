Hai năm yêu, cô gái không thể gần gũi vì lý do bất ngờ

Chị N.P.T. (27 tuổi, ở Hà Nội) rơi vào khủng hoảng khi nhiều lần gần gũi với bạn trai đều không thành do đau đớn. Bác sĩ xác định chị mắc hội chứng co thắt âm đạo.

Bác sĩ tư vấn, thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: Thanh Tâm

Nữ bệnh nhân cho biết trước khi tiến tới hôn nhân, chị T. và bạn trai chủ động tìm hiểu sự hòa hợp. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều không thành. Mỗi lần gần gũi, chị T. đau buốt dữ dội, cơ thể xuất hiện phản xạ co cứng ngoài ý muốn, khiến việc quan hệ không thể tiếp tục.

Ban đầu, cả hai cho rằng nguyên nhân do căng thẳng hoặc thiếu kinh nghiệm. Nhưng sau nhiều lần thử lại, tình trạng không cải thiện, thậm chí khiến nỗi sợ hãi của chị T. ngày càng lớn. Cặp đôi dần né tránh chuyện chăn gối suốt gần hai năm.

Việc sống thử không thành, họ cũng không dám tính tới hôn nhân. Chị T. mất tự tin, lo lắng về khả năng hòa hợp tình dục. Sau khi tìm hiểu, người phụ nữ này quyết định cùng bạn trai đi khám.

Bác sĩ Phạm Minh Ngọc, Phó giám đốc Trung tâm Y học giới tính (Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội), cho biết bệnh nhân có biểu hiện điển hình của hội chứng co thắt âm đạo - tình trạng co cơ không tự chủ, gây đau rát khi có sự thâm nhập, kèm tâm lý sợ hãi khi nghĩ đến quan hệ.

Kết quả chẩn đoán cho thấy chị T. mắc co thắt âm đạo độ 3, nguyên nhân chính là tăng trương lực cơ sàn chậu. Đây là rối loạn chức năng tình dục khá phổ biến nhưng thường bị bỏ qua do tâm lý e ngại.

Theo bác sĩ Ngọc, co thắt âm đạo xảy ra khi các cơ vùng chậu co lại ngoài ý muốn, cản trở sự thâm nhập. Bệnh có thể nhận biết qua thăm khám lâm sàng, song việc xác định mức độ và nguyên nhân cụ thể cần chuyên môn sâu.

Bệnh nhân được chỉ định điều trị kết hợp tập kiểm soát cơ sàn chậu và sử dụng dụng cụ nong theo lộ trình. Phương pháp này giúp cơ thể thích nghi dần, giảm phản xạ co thắt và cải thiện cảm giác đau.

Trong quá trình điều trị, bạn trai chị T. luôn đồng hành, kiên nhẫn động viên và cùng đi khám. Theo các chuyên gia, đây là yếu tố quan trọng không kém trong điều trị. Sự chia sẻ và cảm thông từ bạn tình không chỉ giúp giảm áp lực tâm lý mà còn góp phần quyết định hiệu quả điều trị.

Bác sĩ Ngọc cho biết các vấn đề về đời sống tình dục không hiếm gặp nhưng thường bị che giấu. Việc trì hoãn thăm khám có thể khiến tình trạng kéo dài, ảnh hưởng sức khỏe và hạnh phúc cá nhân.

Phụ nữ khi có dấu hiệu bất thường như đau khi quan hệ, co cứng không kiểm soát hoặc sợ hãi kéo dài nên chủ động đến cơ sở chuyên khoa để được tư vấn, điều trị kịp thời.

Tác giả: D.Thu

Nguồn tin: Báo Người lao động