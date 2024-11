Hai cầu thủ hạng Nhất đánh nhau bị cấm 4 trận

Án phạt được Ban kỷ luật LĐBĐ Việt Nam (VFF) công bố chiều nay 15/11. Theo đó, Xuân Nam và Văn Sơn bị cấm thi đấu sáu trận và nộp phạt 20 triệu đồng.

Án phạt dựa trên Khoản 1, Điều 39 hành vi xâm phạm thân thể, trong Quy định kỷ luật VFF (sửa đổi, bổ sung năm 2023). Theo đó, người nào có hành vi nhằm sử dụng vũ lực, phạm lỗi nghiêm trọng hoặc cố tình xâm phạm thân thể người khác thì bị phạt từ 15 triệu đồng đến 30 triệu đồng và bị đình chỉ thi đấu, làm nhiệm vụ từ hai đến năm trận.

Nguyễn Xuân Nam và Vũ Văn Sơn đánh nhau trong đường hầm sân Thống Nhất.

Trên sân Thống Nhất, Xuân Nam đá tiền đạo cắm, còn Văn Sơn là trung vệ nên thường xuyên đối đầu nhau. Xích mích lớn nhất trong trận là tình huống Trẻ TP HCM chủ động đá bóng ra ngoài để bác sĩ vào chăm sóc cho một cầu thủ của họ chấn thương, nhưng khi ném biên PVF-CAND không trả lại bóng.

Văn Sơn cho biết bị Xuân Nam gọi là "thằng ranh con" và "lôi bố mẹ tôi ra chửi". Sau đó, Xuân Nam hẹn ra ngoài cổng sân Thống Nhất để "nói chuyện".

Do nắm bắt trước tình hình căng thẳng, giám sát trận đấu đã đề nghị hai đội không đi chung một lối vào đường hầm như thường lệ, mà đi hai lối khác nhau. Tuy nhiên, sau khi trận đấu kết thúc hòa 0-0, cầu thủ hai đội vẫn có thể đi ngược chiều nhau, trong đó Xuân Nam và Văn Sơn chạm mặt ngay trước phòng nghỉ tổ trọng tài.

Theo hình ảnh từ camera an ninh, Xuân Nam đã nói gì đó rồi đưa tay đẩy vào mặt của Văn Sơn. Cầu thủ của Trẻ TP HCM lập tức phản ứng lại, dẫn đến đôi bên xô xát. Phải nhờ sự can thiệp của lực lượng an ninh và cầu thủ đôi bên, cả hai mới rời nhau ra. Sự việc diễn ra trong khoảng năm giây.

Hậu quả là Xuân Nam bị vỡ mũi, sứt môi chảy máu, còn Văn Sơn trầy xước trên mặt.

Tiền đạo Nguyễn Xuân Nam của PVF-CAND. Ảnh: VPF

Xuân Nam cho biết vì đồng nghiệp nhỏ tuổi nhưng hành xử hỗn láo. Anh thừa nhận đẩy vào ngực Sơn, nhưng không đánh trước, sau đó bị đối phương đấm vào mặt. Trong khi đó, Văn Sơn thừa nhận hành động sai trái và chấp nhận án phạt do làm xấu hình ảnh bóng đá Việt Nam.

Vũ Văn Sơn và Nguyễn Xuân Nam cùng trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Hà Nội.

Hậu vê Văn Sơn sinh năm 2003 ở Nghệ An. Anh từng vô địch và giành danh hiệu cầu thủ hay nhất Giải U19 Quốc gia 2022. Sau đó, Sơn từng được đôn lên đội một thi đấu V-League 2023 dưới thời HLV Bozidar Bandovic. Tuy nhiên, Vũ Văn Sơn không trụ lại được Hà Nội FC, mà được cho mượn đến Quảng Nam, đội hạng Nhất Hòa Bình, Phù Đổng Ninh Bình và hiện là Trẻ TP HCM.

Năm 2022, Sơn cùng đội tuyển Việt Nam dự Giải U19 Đông Nam Á. Một năm sau, anh được bầu làm đội trưởng U20 Việt Nam, nhưng do chấn thương nên lỡ Giải U20 châu Á 2023.

Hậu vệ Vũ Văn Sơn (áo vàng) của Trẻ TP HCM. Ảnh: VPF

Tiền đạo Nguyễn Xuân Nam sinh năm 1994, từng thi đấu cho U19 Việt Nam và giành vua phá lưới U19 Đông Nam Á 2011, rồi sau này được triệu tập lên ĐTQG nhưng chưa có trận ra mắt.

Ở cấp CLB, Xuân Nam thuộc Hà Nội T&T (nay là Hà Nội FC), rồi cho mượn đến CLB Vientiane và Hà Nội (sau là Sài Gòn FC và nay đã giải thể). Từ năm 2019, anh gia nhập đội hạng Nhất Phố Hiến (nay là PVF-CAND) và giành vua phá lưới. Một năm sau, anh đến CLB TP HCM (2020-2021), Bình Định (2021-2022), Công an Hà Nội (2023-2024) và giờ là PVF-CAND.

Sau bốn vòng hạng Nhất màu này, PVF-CAND đang đứng thứ ba với tám điểm, lần lượt kém Ninh Bình một điểm (thi đấu nhiều hơn một trận) và Bình Phước hai điểm. Đây cũng là ba đội cạnh tranh 1,5 suất lên hạng mùa này.

Hai cán bộ PVF-CAND bị cấm làm nhiệm vụ Trưởng đoàn Mai Trung Hải bị cấm làm nhiệm vụ ba trận và phạt 10 triệu đồng. Ông Hải vi phạm Điều 40 Quy định kỷ luật VFF. Theo đó, người nào xúc phạm danh dự người khác bằng nhổ nước bọt, lăng mạ, chửi bới, sỉ nhục hoặc bằng hành động, cử chỉ, lời nói thiếu văn hóa khác thì bị phạt từ 10 triệu đồng đến 25 triệu đồng và bị đình chỉ thi đấu, làm nhiệm vụ từ ba đến sáu trận kế tiếp. Trong khi đó, cán bộ truyền thông Nguyễn Thị Thu Nga bị cấm làm nhiệm vụ hai trận và phạt năm triệu đồng. Bà Nga vi phạm Khoản 1 Điều 58 Quy định kỷ luật VFF. Theo đó, người nào phản ứng với trọng tài, giám sát, BTC giải vì bất kỳ lý do gì khi những người này đang làm nhiệm vụ nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 40, Điều 48, Điều 59 thì tùy theo mức độ vi phạm, sẽ bị cảnh cáo hoặc bị đình chỉ thi đấu, đình chỉ làm nhiệm vụ ít nhất hai trận và bị phạt tối thiểu năm triệu đồng. Trước đó, ông Mai Trung Hải và bà Thu Nga có hành vi chửi bới và lăng mạ tổ trọng tài sau trận, gồm trọng tài chính Ngô Đắc Tiến, trợ lý Huỳnh Quốc Long, Huỳnh Ngọc Giàu và Nguyễn Văn Chôm. Sự việc có video quay lại làm bằng chứng để Ban kỷ luật VFF xử lý.

