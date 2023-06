Hai cán bộ một trường đại học bị bắt

Ngày 20-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Cao Đình Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ Trường Đại học Tây Bắc. Cùng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" có Hoàng Văn Lực, cán bộ Trung tâm này.

Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố Hoàng Văn Lực (dấu X). Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, qua điều tra xác định năm 2022, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành quyết định về việc giao Kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia. Trong đó, giao Hội Nông dân tỉnh Sơn La triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022.

Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã lập dự toán kinh phí và thực hiện các bước quy trình mời thầu và tổ chức đấu thầu gói thầu "Đào tạo trình độ sơ cấp, dưới 3 tháng chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022", đơn vị trúng thầu là Trung tâm Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ Trường Đại học Tây Bắc.

Cao Đình Sơn là người trực tiếp ký duyệt hồ sơ dự thầu, hợp đồng, phụ lục hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng thực hiện gói thầu với Hội Nông dân tỉnh Sơn La.

Việc thực hiện các nội dung gói thầu được Sơn chỉ đạo Lực thực hiện, trong đó có việc lập khống hồ sơ thanh quyết toán tiền công giáo viên để tạo khoản chênh lệch tiền công giảng dạy giữa hồ sơ thanh quyết toán với thực tế chi trả. Số tiền chênh lệch 1.324.500 đồng Sơn và Lực đã sử dụng để chi nhiều khoản ngoài danh mục hợp đồng đào tạo.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người lao động