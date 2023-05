Hai án tử hình, một án chung thân cho những đối tượng mua bán ma tuý

Ngày 29/5, TAND TP Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Trung Can (SN 1982, ngụ tại quận 10) và Chung Kỳ Long (SN 1993, ngụ tại quận 5) cùng mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Đồng phạm về tội danh trên, Nguyễn Trần Thanh Luân (SN 1998, ngụ tại quận 1) bị tuyên án chung thân. Đồng thời buộc các bị cáo phải nộp phạt từ 30-50 triệu đồng.

Các bị cáo đang nghe tuyên án.

Theo cáo trạng, lúc 15h ngày 19/11/2020, tại một căn nhà trên Lý Thái Tổ (phường 1, quận 3, TP Hồ Chí Minh), Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công an phường 1, quận 3 bắt quả tang Nguyễn Trung Can, Chung Kỳ Long và Nguyễn Trần Thanh Luân có hành vi cất giấu trái phép chất ma túy. CQĐT đã thu giữ hơn 800g Ketamine và hơn 650g MDMA.

Tại CQĐT, các đối tương khai nhận, qua bạn bè giới thiệu nên Long biết Can có nguồn cung cấp ma túy. Từ tháng 9/2020 Long đã 5 lần mua ma túy của Can để bán lại kiếm lời. Cụ thể 4 lần đầu, mỗi lần Long gọi điện cho Can đặt mua với cùng số lượng là 1kg Ketamine.

Để có ma túy bán cho Long, Can đã gọi điện cho Tân (không rõ lai lịch) mua mỗi lần 1kg Ketamine với giá 480 triệu đồng, địa điểm giao nhận ma túy tại trước nơi ở của Long (số 45/11 Bành Văn Trân, phường 7, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh). Can cùng với người của Tân (không rõ lai lịch) đem ma túy đến cho Long.

Có được ma túy, Long bán lại cho khách tại khu vực quận 10 với giá 485 triệu đồng/kg Ketamine. Mỗi lần giao dịch ma túy xong Can được Tân trả tiền hoa hồng là 3 triệu đồng/lần. Riêng lần thứ 4, Long dùng cân điện tử phân nhỏ ma túy để bán với giá 3,5 triệu đồng /5g Ketamine, hưởng lợi khoảng 20 triệu đồng. Nguyễn Trần Thanh Luân là người được Chung Kỳ Long nhờ đi giao ma túy, tiền công 1 triệu đồng/lần.

Đến lần thứ 5, tại căn nhà trên đường Lý Thái Tổ (phường 1, quận 3), khi các đối tương đang giao, nhận, phân chia ma túy thì bị Công an phát hiện và bắt quả tang.

Cáo trạng xác định, các bị cáo đã mua bán trái phép hơn 4,8 kg Ketamine và 661,045g MDMA.

Tác giả: Bùi Thanh

Nguồn tin: cand.com.vn