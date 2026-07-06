Haaland lập cú đúp, Brazil ôm hận trước Na Uy

Kịch tính xuất hiện ngay đầu trận màn so tài giữa Brazil với Na Uy trên sân New York/New Jersey (Mỹ) rạng sáng 6/7 (giờ Hà Nội).

Đại diện châu Âu sớm đưa bóng vào lưới đại diện Nam Mỹ nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Vài phút sau, Brazil tưởng như đã có thời cơ không thể tốt hơn khi VAR xác định hậu vệ Kristoffer Ajer phạm lỗi với tiền đạo Matheus Cunha trong vòng cấm.

Thế nhưng, tiền vệ Bruno Guimaraes không thể đánh bại thủ môn Orjan Nyland trên chấm 11 m ở phút 14. Thủ môn Nyland đoán đúng hướng, đẩy cú sút của tiền vệ Brazil ra ngoài, khiến lợi thế mà đội bóng áo vàng vừa giành được tan biến chỉ trong tích tắc.

Pha hỏng phạt đền trở thành dấu lặng kéo dài của Brazil. HLV Carlo Ancelotti lần lượt tung tiền đạo Endrick và tiền đạo Neymar vào sân nhằm tăng sức ép.

Tiền đạo Vinicius Junior mở ra cơ hội cho Endrick thoát xuống, nhưng cú chạm bóng không tốt khiến góc sút bị thu hẹp trước khi bóng đi chệch cột.

Brazil càng về cuối càng dồn ép, nhưng thủ môn Nyland trở thành chốt chặn vững vàng. Anh liên tiếp cứu thua trước những cú dứt điểm của Rayan hay Bruno Guimaraes.

Tiền đạo Erling Haaland lập cú đúp giúp Na Uy quật ngã Brazil 2-1 tiến vào tứ kết World Cup 2026. Ảnh: The Sun.

Trong lúc Brazil mải miết tìm bàn mở tỉ số, Na Uy tung ra đòn đánh quyết định. Phút 79, tiền đạo Erling Haaland bật cao hơn trung vệ Gabriel Magalhaes, đánh đầu tung lưới thủ môn Alisson Becker từ quả tạt của tiền đạo Andreas Schjelderup.

Bàn thua buộc Brazil phải đẩy cao toàn bộ đội hình. Nhưng khi đội bóng áo vàng mải mê tấn công, khoảng trống phía sau lưng họ mở ra cho Na Uy khai thác.

Cuối trận, Schjelderup tiếp tục kiến tạo để Haaland dứt điểm lạnh lùng, nâng tỉ số lên 2-0 và đẩy Brazil đến sát cửa bị loại.

Neymar ghi bàn thời gian bù giờ, không đủ cứu Brazil thoát khỏi trận thua đầy tiếc nuối. Ảnh: The Sun.

Tiền đạo Neymar chỉ kịp rút ngắn tỉ số từ chấm phạt đền ở phút 90+10. Bàn thắng đến quá muộn, càng khiến Brazil thêm tiếc nuối khi nhìn lại tình huống Bruno Guimaraes sút hỏng quả 11 m trong hiệp một.

Cú đúp giúp Haaland nâng thành tích lên 7 bàn tại giải, san bằng Lionel Messi và Kylian Mbappe trong cuộc đua Vua phá lưới.

Đây cũng là trận thứ 14 liên tiếp tiền đạo Na Uy ghi bàn ở cấp đội tuyển, minh chứng cho phong độ bùng nổ của chân sút đang thuộc biên chế Man City.

Chiến thắng còn gợi lại ký ức World Cup 1998, khi Na Uy từng gây chấn động bằng thắng lợi 2-1 trước Brazil. Sau 28 năm, đội bóng Bắc Âu một lần nữa khiến Selecao ôm hận, lần này bằng tấm vé vào tứ kết lịch sử.

Haaland và đồng đội tiếp tục hành trình đầy bất ngờ, còn Brazil về nước với nỗi ám ảnh bởi những cơ hội đã vuột khỏi tầm tay tại World Cup 2026.

Na Uy sẽ gặp đội thắng trong cặp Mexico - Anh lúc 4 giờ ngày 12/7 (giờ Hà Nội) trên sân Miami (Mỹ).

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn