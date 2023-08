Hà Tĩnh: Khám nghiệm hiện trường phát hiện thi thể nam giới bên đường

Sáng 20/8, trao đổi với Người Đưa Tin, Đại uý Hoàng Văn Bé, Trưởng Công an thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đang phối hợp với công an huyện, công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân tử vong của nam thanh niên vừa phát hiện thi thể trên địa bàn.

Theo Đại uý Hoàng Văn Bé, vào khoảng 5h30 sáng nay (20/8), người dân tại Thị trấn Lộc Hà phát hiện một thi thể nam thanh niên nằm bên trong trục đường Nguyễn Văn Giai.

Hiện trường vụ việc.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường.

Danh tính nạn nhân được xác định là Bùi Quốc C. (SN 2001, trú xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà).

Trao đổi với Người Đưa Tin, Thượng tá Dương Quang Tùng, Trưởng Công an huyện Lộc Hà cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định, nạn nhân điều khiển xe máy tự ngã dẫn đến tử vong. CQĐT cũng đã trích xuất camera an ninh, cho thấy, nạn nhân C. đã đâm vào cây bên đường, văng ra khỏi xe, dẫn đến tử vong

Hiện, công tác khám nghiệm đang được cơ quan chức năng hoàn tất.

Tác giả: Bùi Thị Ngân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn