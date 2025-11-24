Đấu giá đất ở xã Đô Lương, Nghệ An: Một lô đất có giá khởi điểm 12 tỷ đồng

Chưa đầy 1 tuần sau phiên đấu giá gây xôn xao với mức trúng 7,2 tỷ đồng/lô tại xã Đô Lương, thị trường bất động sản Nghệ An tiếp tục "dậy sóng" khi một thông báo đấu giá mới vừa được ban hành. Lần này, mức giá khởi điểm đã được thiết lập ở ngưỡng kỷ lục mới: 40 triệu đồng/m2, đưa giá trị tối thiểu phải trả cho một lô đất lên tới hơn 12,3 tỷ đồng.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Sở Tư pháp Nghệ An), đơn vị thường xuyên trúng các gói thầu tổ chức đấu giá đất trên địa bàn huyện Đô Lương cũ, vừa tiếp tục phát đi Thông báo số 790/TB-TrT ngày 20/11/2025. Nội dung thông báo về việc đấu giá quyền sử dụng 21 lô đất tại khu quy hoạch Đồng Màu, xóm Phú Đình Yên Sơn, xã Đô Lương.

Khu quy hoạch Đồng Màu, thuộc xã Đô Lương (Nghệ An)

Trong danh sách 21 lô đất được đưa ra, có 2 lô đất "biệt thự" (ký hiệu P13 và P14) sở hữu mức giá khởi điểm lên tới 40.000.000 đồng/m2.

Với diện tích 293,2 m2, lô P14 có giá khởi điểm niêm yết là 11.728.800.000 đồng. Tuy nhiên, theo quy chế đấu giá, cộng với bước giá bắt buộc, mức giá tối thiểu phải trả để nhà đầu tư có thể đặt chân vào cuộc đua sở hữu lô đất này được ấn định ở con số 12.315.000.000 đồng. Tương tự, lô P13 (251,5 m2) cũng có giá khởi điểm hơn 10 tỷ đồng và giá tối thiểu phải trả là hơn 10,5 tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 14/11/2025, phiên đấu giá cũng tại khu quy hoạch Đồng Màu đã ghi nhận lô đất L15 (205,7 m2) trúng đấu giá ở mức 7,227 tỷ đồng, tương đương đơn giá 35,1 triệu đồng/m2. Tại thời điểm đó, mức giá 35 triệu đồng/m2 đã được coi là "đỉnh sóng", tăng gần 70% so với giá khởi điểm và tiệm cận giá đất tại các đô thị phát triển.

Vị trí khu đất chuẩn bị được đấu giá thuộc khu quy hoạch Đồng Màu

Một lãnh đạo xã Đô Lương, xác nhận thông tin lô đất có giá khởi điểm 12,3 tỷ đồng, thuộc vùng quy hoạch Đồng Màu, xóm Phú Đình Yên Sơn (xã Yên Sơn cũ), nay là xã Đô Lương. Đây là lô đất có diện tích rộng nhất (293,2m2) là lô góc, vị trí đắc địa nên giá khởi điểm cao hơn.

Khu vực Đồng Màu, vốn là "lõi" của quy hoạch nằm trong mục tiêu phát triển lên thị xã của huyện Đô Lương cũ), sở hữu hạ tầng đồng bộ và vị trí đắc địa nhất xã Đô Lương mới. Mức giá này phản ánh kỳ vọng đây sẽ là trung tâm kinh tế - dịch vụ sầm uất trong tương lai.

Bên cạnh các lô đất "siêu VIP" (P13, P14), mặt bằng chung các lô còn lại cũng rất cao. Cụ thể, các lô đất từ P22 đến P25 (diện tích 160m2) đều có giá khởi điểm 35.000.000 đồng/m2, tương đương 5,6 tỷ đồng/lô. Riêng lô góc P26 có giá khởi điểm lên tới 38.500.000 đồng/m2, tương đương hơn 8,8 tỷ đồng.

