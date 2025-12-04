Nhiều nơi ở Nha Trang lại ngập lụt, dự báo lũ trên các sông tiếp tục lên

Nước lũ từ thượng nguồn đổ về khu vực Vĩnh Trung (phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) - Ảnh: KIM ANH

Ngày 4-12, ông Nguyễn Đình Anh Minh - Chủ tịch UBND phường Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) - cho biết do mưa lớn từ đêm qua, nước từ thượng nguồn đổ về nhiều khiến một số khu vực ở phường này ngập cục bộ.

Theo ông Minh, hiện khu vực Võ Cang, Võ Cạnh (phường Tây Nha Trang) bị ngập, tuy nhiên mực nước vẫn đang trong tầm kiểm soát.

Lực lượng chức năng phường Tây Nha Trang đã thông báo cho người dân chủ động kê cao tài sản để ứng phó với nước lũ.

"Phường cũng đã lập phương án sơ tán dân đến nơi an toàn, các xe chuyên dụng, lượng thực cũng được chuẩn bị chu đáo" - ông Minh cho hay.

Tại xã Trung Khánh Vĩnh, mưa lớn vào ngày 3-12 đã khiến nhiều nơi ở địa phương này bị chia cắt, nước sông chảy xiết.

Bà Cao Thị Ngọc Thanh - Chủ tịch UBND xã Trung Khánh Vĩnh - cho biết hiện cầu Sông Chò ở thôn Cà Thiêu và cầu Sông Giang ở thôn Bắc Sông Giang đã bị ngập trong nước lũ.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Trung Khánh Vĩnh đã lập chốt chặn và ứng trực 24/24 đề nghị bà con không lưu thông khu vực này.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Khánh Hòa, từ đêm 3-12 đến ngày 4-12, tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Tổng lượng mưa phổ biến từ 30 - 80mm/đợt, có nơi trên 120mm/đợt, cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 60mm/3 giờ.

Đài Khí tượng thủy văn Khánh Hòa phát bản tin cảnh báo thiên tai ngày và đêm 4-12. Theo đó, toàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa rất to, kèm theo lũ trên các sông và nhiều nguy cơ thiên tai đi kèm.

Lũ trên các sông được dự báo tiếp tục lên. Đỉnh lũ nhiều khả năng ở mức báo động 1, riêng sông Cái Phan Rang và sông Cái Nha Trang có thể vượt báo động 2.

Cảnh báo nguy cơ ngập úng cục bộ một số vùng trũng thấp tại một số xã, phường: Diên Khánh, Suối Hiệp, Diên Điền, Bắc Nha Trang, Nha Trang, Tây Nha Trang, Nam Nha Trang, Phan Rang, Bảo An, Ninh Phước, Phước Dinh, Phước Hậu, Phước Hữu, Ninh Phước, Thuận Nam, Cam Ranh...

Tác giả: Nguyễn Hoàng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ