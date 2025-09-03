Google trấn an người dùng Gmail, bác bỏ tin đồn thất thiệt

Google vừa chính thức phủ nhận những cáo buộc liên quan đến Gmail, khẳng định rằng chúng hoàn toàn sai sự thật và chưa bao giờ đưa ra cảnh báo như vậy.

Trong một tuyên bố, Google nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn đảm bảo với người dùng rằng các biện pháp bảo vệ của Gmail rất mạnh mẽ và hiệu quả. Những thông tin không chính xác về việc chúng tôi đã phát đi cảnh báo rộng rãi cho tất cả người dùng Gmail về một vấn đề bảo mật nghiêm trọng là hoàn toàn sai”.

Nhiều ấn phẩm có thể đã hiểu lầm về nội dung cảnh báo của Google đối với người dùng Gmail.

Nguồn gốc của những cáo buộc này vẫn chưa được làm rõ. Tuy nhiên, vào hôm 1/9, một số ấn phẩm đã đưa tin rằng Google đã gửi cảnh báo khẩn cấp tới khoảng 2,5 tỷ người dùng Gmail, những người được cho là bị nhắm mục tiêu bởi một chiến dịch lừa đảo. Lừa đảo trực tuyến là hình thức tội phạm mà kẻ xấu gửi tin nhắn có liên kết đến các trang giả mạo nhằm đánh cắp dữ liệu cá nhân của người dùng.

Sự nhầm lẫn này có thể xuất phát từ việc một số trang web hiểu sai về một số sự cố mà Google đã báo cáo vào đầu tháng 7. Thời điểm đó, Google đã gửi cảnh báo về một cuộc tấn công mạng của nhóm tin tặc ShinyHunters sau khi nhóm này xâm nhập vào cơ sở dữ liệu của Salesforce - một công ty nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ tiếp thị và dịch vụ khách hàng. Cuộc tấn công này đã khiến kẻ tấn công lấy được thông tin liên hệ kinh doanh của Salesforce, tạo điều kiện cho các hành vi lừa đảo qua điện thoại.

Vào ngày 8/8, Google thông báo đã ngừng gửi thông báo tới những người dùng thực sự bị ảnh hưởng bởi sự cố này. Có khả năng một số cảnh báo đã được lan truyền lại sau khi các ấn phẩm trực tuyến hiểu sai rằng vấn đề này ảnh hưởng đến tất cả người dùng Gmail.

Để bảo vệ tài khoản, Google khuyến nghị người dùng nên áp dụng các biện pháp bảo mật bổ sung, chẳng hạn như sử dụng khóa truy cập (hay passkey) - một giải pháp thay thế cho phương thức đăng nhập truyền thống cho phép truy cập vào tài khoản bằng dấu vân tay, nhận dạng khuôn mặt hoặc khóa màn hình. Ngoài ra, Google cũng cung cấp trang hỗ trợ hướng dẫn cách bảo vệ người dùng khỏi các cuộc tấn công lừa đảo.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn