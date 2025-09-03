Hết thời "xài ké" YouTube Premium: Google bắt đầu siết chặt chia sẻ tài khoản gia đình

Thời kỳ chia sẻ tài khoản YouTube Premium Family cho bạn bè, người thân ở khác vị trí địa lý có lẽ sắp đi đến hồi kết khi Google đã bắt đầu có những động thái mạnh tay để thực thi chính sách "sống chung một nhà", một bước đi tương tự như Netflix đã làm và gây xôn xao trước đó.

YouTube bắt đầu chặn người dùng chia sẻ thành viên gói Premium gia đình.

Theo ghi nhận từ cộng đồng người dùng quốc tế, YouTube đang gửi email cảnh báo đến các thành viên trong gói gia đình (Family Plan) mà hệ thống của họ phát hiện không sống cùng địa chỉ thực tế với người quản lý (chủ gói). Nội dung email nêu rõ rằng tư cách thành viên Premium của họ sẽ bị tạm dừng trong vòng 14 ngày nếu không xác minh được điều kiện cư trú.

Cụ thể, những tài khoản bị "đánh dấu" vẫn thuộc nhóm gia đình nhưng sẽ mất đi các đặc quyền cao cấp như xem video không quảng cáo, phát trong nền... và quay trở lại trải nghiệm YouTube tiêu chuẩn. Để khôi phục quyền lợi, thành viên sẽ phải liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Google để xác minh lại tư cách hợp lệ.

Trên thực tế, quy định yêu cầu các thành viên của gói Premium Family phải sống "dưới một mái nhà" đã tồn tại từ lâu trong điều khoản của YouTube. Tuy nhiên, nền tảng này trước đây khá "nới lỏng" và không mạnh tay trong việc kiểm tra, tạo điều kiện cho nhiều người dùng chia sẻ tài khoản với bạn bè ở xa để tiết kiệm chi phí.

Email thông báo tạm ngừng dịch vụ gói Premium gia đình của YouTube.

Động thái của YouTube không phải là hiếm gặp trong ngành công nghiệp streaming. Trước đó, Netflix đã đi tiên phong trong việc siết chặt chia sẻ tài khoản và đã gây ra một làn sóng phản đối dữ dội. Mặc dù vậy, sau cùng công ty này lại công bố sự tăng trưởng ấn tượng về lượng người đăng ký mới. Nhiều chuyên gia cho rằng, YouTube cũng đang đặt cược vào một kịch bản tương tự.

Hiện tại, việc quét và gửi email cảnh báo dường như đang được triển khai theo từng giai đoạn và chưa áp dụng trên diện rộng. Dù vậy, đây là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy "bữa tiệc" chia sẻ tài khoản YouTube Premium một cách tự do sắp sửa tàn.

Tác giả: An An

Nguồn tin: nguoiduatin.vn